  1. В Украине

Где работник может узнать, оцифрована ли его трудовая книжка: ответ ПФ

21:35, 29 апреля 2026
Скан-копию трудовой книжки для оцифровки в ПФУ через веб-портал электронных услуг Фонда может подать как сам работник, так и его страхователь.
Главное управление Пенсионного фонда Украины в Херсонской области объяснило, где работник может узнать, оцифрована ли его трудовая книжка.

Отмечается, что скан-копию трудовой книжки для оцифровки в Пенсионный фонд Украины через веб-портал электронных услуг Фонда может подать как сам работник, так и его страхователь.

После ее оцифровки сведения о трудовой деятельности работника отображаются в его личном кабинете на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

С информацией о проверке факта оцифровки трудовой книжки можно ознакомиться, воспользовавшись следующим алгоритмом:

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», процесс перевода трудовых книжек в цифровой формат, согласно действующему законодательству, планируется завершить до 10 июня 2026 года. В то же время в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 14257, который предусматривает продление этого срока.

Инициатива связана с тем, что значительная часть трудовых книжек до сих пор не оцифрована. Среди причин — последствия полномасштабной войны: перемещение предприятий, утрата архивов и другие обстоятельства, усложняющие доступ к документам.

В то же время в Пенсионном фонде подчеркивают: даже если трудовая книжка не будет оцифрована до 10 июня 2026 года, это не повлияет на страховой стаж.

Данные о трудовой деятельности после 2004 года уже содержатся в электронной системе учета. Информацию за предыдущие периоды можно подать в Пенсионный фонд в любое время — лично или через вебпортал Портал электронных услуг Пенсионного фонда Украины.

Отдельно отмечается, что неработающим пенсионерам не нужно оцифровывать трудовые книжки — вся необходимая информация уже содержится в их пенсионных делах.

Таким образом, оцифровка остается важным этапом перехода к электронному учету трудового стажа, однако ее сроки могут быть пересмотрены с учетом текущих обстоятельств.

