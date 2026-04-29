Під час оформлення документа не вдалося зняти відбитки пальців — що робити

23:12, 29 квітня 2026
У деяких випадках їх неможливо зняти відбитки пальців.
Паспортний сервіс нагадав, що відповідно до чинного законодавства, до безконтактного електронного носія в паспорті вносяться відцифровані відбитки пальців (окрім осіб, які не досягли 12-річного віку).

Однак у деяких випадках їх неможливо зняти.

Причини можуть бути різні:

  • особливості шкіри (сухість або надмірна вологість);
  • пошкодження шкіри;
  • вікові зміни.

«Навіть у такій ситуації оформлення документа залишається можливим. Працівник оформлює відповідний акт про неможливість зняття відбитків, і біометричний паспорт видається без них.

При цьому на електронний носій вноситься відповідна відмітка, а видача документа здійснюється за допомогою фотоверифікації», - додали у паспортному сервісі.

