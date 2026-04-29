Під час оформлення документа не вдалося зняти відбитки пальців — що робити

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Паспортний сервіс нагадав, що відповідно до чинного законодавства, до безконтактного електронного носія в паспорті вносяться відцифровані відбитки пальців (окрім осіб, які не досягли 12-річного віку).

Однак у деяких випадках їх неможливо зняти.

Причини можуть бути різні:

особливості шкіри (сухість або надмірна вологість);

пошкодження шкіри;

вікові зміни.

«Навіть у такій ситуації оформлення документа залишається можливим. Працівник оформлює відповідний акт про неможливість зняття відбитків, і біометричний паспорт видається без них.

При цьому на електронний носій вноситься відповідна відмітка, а видача документа здійснюється за допомогою фотоверифікації», - додали у паспортному сервісі.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.