При оформлении документа не удалось снять отпечатки пальцев — что делать

В некоторых случаях снять отпечатки пальцев невозможно.

Паспортный сервис напомнил, что в соответствии с действующим законодательством в бесконтактный электронный носитель в паспорте вносятся оцифрованные отпечатки пальцев (кроме лиц, не достигших 12-летнего возраста).

Однако в некоторых случаях их невозможно снять.

Причины могут быть разные:

особенности кожи (сухость или чрезмерная влажность);

повреждения кожи;

возрастные изменения.

«Даже в такой ситуации оформление документа остается возможным. Сотрудник оформляет соответствующий акт о невозможности снятия отпечатков, и биометрический паспорт выдается без них.

При этом на электронный носитель вносится соответствующая отметка, а выдача документа осуществляется с помощью фотоверификации», — добавили в паспортном сервисе.

