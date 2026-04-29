При оформлении документа не удалось снять отпечатки пальцев — что делать

23:12, 29 апреля 2026
В некоторых случаях снять отпечатки пальцев невозможно.
Паспортный сервис напомнил, что в соответствии с действующим законодательством в бесконтактный электронный носитель в паспорте вносятся оцифрованные отпечатки пальцев (кроме лиц, не достигших 12-летнего возраста).

Однако в некоторых случаях их невозможно снять.

Причины могут быть разные:

  • особенности кожи (сухость или чрезмерная влажность);
  • повреждения кожи;
  • возрастные изменения.

«Даже в такой ситуации оформление документа остается возможным. Сотрудник оформляет соответствующий акт о невозможности снятия отпечатков, и биометрический паспорт выдается без них.

При этом на электронный носитель вносится соответствующая отметка, а выдача документа осуществляется с помощью фотоверификации», — добавили в паспортном сервисе.

паспорт загранпаспорт

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Отца троих детей лишили отсрочки из-за отсутствия одного документа — суд признал отказ незаконным

Суд признал противоправным отказ в предоставлении отсрочки военнообязанному, который содержит троих детей.

Банк не имеет права блокировать средства сверх суммы ареста: Верховный Суд подтвердил ответственность за нарушение прав клиента

ВС подтвердил, что банк обязан действовать в пределах постановления исполнителя и не может ограничивать доступ к средствам сверх определенной суммы, а также несет ответственность за игнорирование обращений клиента.

В деле «ANTONOV v. ESTONIA» ЕСПЧ высказался о праве на надежду для осужденных

ЕСПЧ признал эстонскую систему пожизненного заключения нарушающей права человека из-за «обнуления» сроков.

Что ждет госслужащих, которые не успеют пройти конкурс по новому графику

Отсутствие единой базы данных результатов оценивания госслужащих может стать лазейкой для потенциальных манипуляций в системе государственной службы

Доходы населения будут индексировать по-новому: Минсоцполитики предлагает изменения в действующий порядок

Проект акта предусматривает приведение в соответствие с законодательством перечней денежных доходов населения, подлежащих индексации.

