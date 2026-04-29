Суд відмовив у відстрочці від мобілізації чоловіку, брат-військовий якого помер природною смертю у військовій частині

Суд встановив, що смерть брата визнали такою, що не підпадає під норму закону для відстрочки.

Львівський окружний адміністративний суд розглянув у спрощеному позовному провадженні без виклику учасників справи адміністративний позов військовозобов’язаного до територіального центру комплектування та соціальної підтримки про визнання дій протиправними та зобов’язання вчинити дії.

Обставини справи № 380/23116/25

Позивач просив суд визнати протиправним та скасувати рішення, оформлене протоколом від 9 вересня 2025 року № 37, про відмову у наданні відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період на підставі пункту 4 частини 3 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також зобов’язати комісію повторно розглянути заяву щодо надання такої відстрочки.

Обґрунтовуючи позов, позивач зазначав, що він є військовослужбовцем, а його рідний брат помер під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки та оборони, смерть пов’язана з виконанням обов’язків військової служби. Позивач вказував, що є єдиним живим сином у матері, надав усі необхідні документи для підтвердження права на відстрочку.

Обставини, встановлені судом

Суд встановив, що позивач та його брат є рідними братами. Згідно зі сповіщенням № 556 від 24 липня 2025 року, свідоцтвом про смерть від 31 липня 2025 року та витягом з наказу військової частини від 1 серпня 2025 року, брат позивача помер природною смертю (без ознак насильства) під час перебування у відрядженні у військовій частині. Смерть визнана пов’язаною з виконанням обов’язків військової служби. Брата виключено зі списків особового складу частини.

9 вересня 2025 року комісія територіального центру комплектування та соціальної підтримки ухвалила рішення про відмову у наданні відстрочки, оскільки обставини не відповідають пункту 4 частини 3 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію». Позивачу повідомили, що він підлягає призову на військову службу під час мобілізації на загальних підставах.

Даючи правову оцінку, суд проаналізував положення пункту 4 частини 3 статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», відповідно до якого призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період не підлягають жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (зокрема рідний брат) загинули або зникли безвісти за особливих обставин під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, а також під час забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії проти України під час дії воєнного стану.

Суд дійшов висновку, що наявні в матеріалах справи документи підтверджують лише факт природної смерті брата позивача (без ознак насильства) та зв’язок смерті з виконанням обов’язків військової служби. Водночас документи не містять відомостей про те, що брат загинув саме за особливих обставин під час здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони або відсічі збройної агресії під час воєнного стану в порядку, передбаченому зазначеною нормою.

Суд зазначив, що пункт 4 частини 3 статті 23 Закону встановлює вичерпний перелік підстав для надання відстрочки і не передбачає такої підстави, як природна смерть близького родича (без ознак насильства), навіть якщо смерть пов’язана з виконанням обов’язків військової служби. Поняття «загинув» та «помер природною смертю» не є тотожними.

Рішення суду

З огляду на встановлені обставини суд у задоволенні позову відмовив.

Рішення суду набирає законної сили після закінчення строку на апеляційне оскарження, якщо апеляційну скаргу не подано. Апеляційна скарга на рішення суду подається протягом тридцяти днів з дня складення повного судового рішення через Львівський оружний адміністративний суд, а у разі реєстрації офіційної електронної адреси в Єдиній судовій інформаційно-телекомунікаційній системі безпосередньо до Восьмого апеляційного адміністративного суду.

