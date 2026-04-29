Суд отказал в отсрочке от мобилизации мужчине, чей брат, военнослужащий, умер естественной смертью в воинской части

Суд установил, что смерть брата была признана не подпадающей под положения закона об отсрочке.

Львовский окружной административный суд рассмотрел в упрощенном исковом производстве без вызова участников дела административный иск военнообязанного к территориальному центру комплектования и социальной поддержки о признании действий противоправными и обязательстве совершить действия.

Обстоятельства дела № 380/23116/25

Истец просил суд признать противоправным и отменить решение, оформленное протоколом от 9 сентября 2025 года № 37, об отказе в предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации на особый период на основании пункта 4 части 3 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», а также обязать комиссию повторно рассмотреть заявление о предоставлении такой отсрочки.

Обосновывая иск, истец указывал, что он является военнослужащим, а его родной брат умер во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, смерть связана с исполнением обязанностей военной службы. Истец указывал, что является единственным живым сыном у матери, предоставил все необходимые документы для подтверждения права на отсрочку.

Обстоятельства, установленные судом

Суд установил, что истец и его брат являются родными братьями. Согласно уведомлению № 556 от 24 июля 2025 года, свидетельству о смерти от 31 июля 2025 года и выписке из приказа воинской части от 1 августа 2025 года, брат истца умер естественной смертью (без признаков насилия) во время пребывания в командировке в воинской части. Смерть признана связанной с исполнением обязанностей военной службы. Брат исключен из списков личного состава части.

9 сентября 2025 года комиссия территориального центра комплектования и социальной поддержки приняла решение об отказе в предоставлении отсрочки, поскольку обстоятельства не соответствуют пункту 4 части 3 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации». Истцу сообщили, что он подлежит призыву на военную службу во время мобилизации на общих основаниях.

Давая правовую оценку, суд проанализировал положения пункта 4 части 3 статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации», согласно которому призыву на военную службу во время мобилизации на особый период не подлежат женщины и мужчины, чьи близкие родственники (в частности, родной брат) погибли или пропали без вести при особых обстоятельствах во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны, отражению и сдерживанию вооруженной агрессии Российской Федерации в Донецкой и Луганской областях, а также во время обеспечения национальной безопасности и обороны, отражения и сдерживания вооруженной агрессии против Украины во время действия военного положения.

Суд пришел к выводу, что имеющиеся в материалах дела документы подтверждают лишь факт естественной смерти брата истца (без признаков насилия) и связь смерти с исполнением обязанностей военной службы. В то же время документы не содержат сведений о том, что брат погиб именно при особых обстоятельствах во время осуществления мероприятий по обеспечению национальной безопасности и обороны или отражения вооруженной агрессии во время военного положения в порядке, предусмотренном указанной нормой.

Суд отметил, что пункт 4 части 3 статьи 23 Закона устанавливает исчерпывающий перечень оснований для предоставления отсрочки и не предусматривает такого основания, как естественная смерть близкого родственника (без признаков насилия), даже если смерть связана с исполнением обязанностей военной службы. Понятия «погиб» и «умер естественной смертью» не являются тождественными.

Решение суда

Учитывая установленные обстоятельства, суд в удовлетворении иска отказал.

Решение суда вступает в законную силу по истечении срока на апелляционное обжалование, если апелляционная жалоба не подана. Апелляционная жалоба на решение суда подается в течение тридцати дней со дня вынесения полного судебного решения через Львовский окружной административный суд, а в случае регистрации официального электронного адреса в Единой судебной информационно-телекоммуникационной системе — непосредственно в Восьмой апелляционный административный суд.

