Доходи населення індексуватимуть по новому: Мінсоцполітики пропонує зміни до діючого порядку

Проєкт акта передбачає приведення у відповідність до законодавства переліків грошових доходів населення, які підлягають індексації.

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності ініціювало докорінну зміну порядку проведення індексації грошових доходів населення. Постанова №1078, якою затверджений Порядок проведення індексації грошових доходів населення, що роками була настільною книгою кожного бухгалтера, отримує нову редакцію. Відповідний проєкт оприлюднено на сайті Міністерства.

Основна мета акта — визначити чіткий алгоритм нарахувань у специфічних випадках, які раніше трактувалися довільно.

Найбільший блок змін стосується молоді.

Тепер буде чітко вказано, що індексуються виплати у закладах професійної, фахової передвищої, вищої освіти та наукових установах.

Гарантовані державою пільги для окремих категорій також підлягатимуть захисту від інфляції.

Офіційно закріплюється право на індексацію оплати праці учнів та студентів денної форми, які працюють у позанавчальний час, під час практики або на дуальній формі навчання.

При цьому Уряд зберіг та уточнив «черговість» індексації. Якщо людина одночасно навчається і працює, насамперед індексується стипендія. Навчальний заклад зобов’язаний видати довідку про розмір стипендії, на підставі якої роботодавець доіндексує зарплату в межах прожиткового мінімуму.

Для найманих працівників та бухгалтерів запроваджено декілька жорстких обмежень, які спрощують адміністрування, але обмежують базу для нарахувань.

Багато років точилися дискусії: чи включати години, відпрацьовані понад норму, до суми доходу, що підлягає індексації? Проєкт постанови дає однозначну відповідь: ні.

„При визначенні суми індексації періоди роботи за надурочний час, а також роботи понад встановлені норми робочого часу не враховуються”, - йдеться у Проєкті постанови.

Оплата за час простою відтепер офіційно не є об’єктом індексації. Це логічно з точки зору держави: індексація покликана захищати дохід за фактично виконану роботу або сталі соціальні виплати.

Якщо працівнику встановили тимчасову доплату або коефіцієнт на певний період (наприклад, на час виконання проєкту), це не вважається підвищенням окладу у контексті зміни «базового місяця». Обчислення індексу інфляції для такої особи не обнуляється, що є позитивом для працівника. Реформа вносить корективи у виплати через Фонд загальнообов’язкового соціального страхування.

Основна новація для безробітних: якщо допомога нараховується за неповний місяць (наприклад, людина стала на облік у середині місяця), сума індексації розраховується за повну кількість днів, але виплачується пропорційно дням перебування на обліку.

Також врегульовано питання «перерв». Якщо людина припинила отримувати допомогу, а потім поновила її через період понад місяць, відлік інфляції починається заново з місяця поновлення виплат.

Поріг індексації залишається на рівні 103%. Обчислення ведеться шляхом множення місячних індексів споживчих цін.

Автор: Тарас Лученко

