Доходы населения будут индексировать по-новому: Минсоцполитики предлагает изменения в действующий порядок

Проект акта предусматривает приведение в соответствие с законодательством перечней денежных доходов населения, подлежащих индексации.

Министерство социальной политики, семьи и единства инициировало коренное изменение порядка проведения индексации денежных доходов населения. Постановление №1078, которым утвержден Порядок проведения индексации денежных доходов населения и которое годами было настольной книгой каждого бухгалтера, получает новую редакцию. Соответствующий проект обнародован на сайте Министерства.

Основная цель акта — определить четкий алгоритм начислений в специфических случаях, которые ранее трактовались произвольно.

Наибольший блок изменений касается молодежи. Теперь будет четко указано, что индексируются выплаты в учреждениях профессионального, профессионального предвысшего, высшего образования и научных учреждениях. Гарантированные государством льготы для отдельных категорий также будут подлежать защите от инфляции.

Официально закрепляется право на индексацию оплаты труда учащихся и студентов дневной формы, которые работают во внеучебное время, во время практики или на дуальной форме обучения. При этом Правительство сохранило и уточнило «очередность» индексации. Если человек одновременно учится и работает, в первую очередь индексируется стипендия. Учебное заведение обязано выдать справку о размере стипендии, на основании которой работодатель доиндексирует зарплату в пределах прожиточного минимума.

Для наемных работников и бухгалтеров введено несколько жестких ограничений, которые упрощают администрирование, но ограничивают базу для начислений. Многие годы велись дискуссии: включать ли часы, отработанные сверх нормы, в сумму дохода, подлежащую индексации? Проект постановления дает однозначный ответ: нет.

«При определении суммы индексации периоды работы за сверхурочное время, а также работы сверх установленных норм рабочего времени не учитываются», - говорится в проекте Постановления.

Оплата за время простоя отныне официально не является объектом индексации. Это логично с точки зрения государства: индексация призвана защищать доход за фактически выполненную работу или постоянные социальные выплаты.

Если работнику установили временную доплату или коэффициент на определенный период (например, на время выполнения проекта), это не считается повышением оклада в контексте смены «базового месяца». Исчисление индекса инфляции для такого лица не обнуляется, что является позитивным моментом для работника.

Реформа вносит коррективы в выплаты через Фонд общеобязательного государственного социального страхования. Основная новация для безработных: если пособие начисляется за неполный месяц (например, человек встал на учет в середине месяца), сумма индексации рассчитывается за полное количество дней, но выплачивается пропорционально дням пребывания на учете.

Также урегулирован вопрос «перерывов». Если человек прекратил получать пособие, а затем возобновил его через период более месяца, исчисление индекса инфляции начинается заново с месяца возобновления выплат.

Порог индексации остается на уровне 103%. Исчисление ведется путем умножения месячных индексов потребительских цен.

Автор: Тарас Лученко

