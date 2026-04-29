Водіям нагадали розмір штрафу за непристебнутий ремінь безпеки

Водіїв карають за непристебнутий ремінь безпеки.

Патрульна поліція Полтавської області закликала водіїв не забувати використовувати ремені безпеки.

Там зазначили, що ремені безпеки — дуже важливі елементи автомобіля, які допомагають уникнути серйозних травм або навіть смерті в результаті аварії.

У поліції зазначили, що надійно пристебнуті паски безпеки міцно утримують людину на сидінні та у випадку автопригоди перешкоджають зіткненню з твердими предметами в салоні. Зверніть увагу на те, що використання ременів безпеки є обов'язковим, як для водія, так і для всіх пасажирів в автомобілі.

«Нагадуємо, що згідно з ч. 5 ст. 121 (За порушення правил користування ременями безпеки) КУпАП, передбачено штраф — 510 грн.

Закликаємо усіх водіїв неухильно дотримуватись правил дорожнього руху!», - додали у поліції.

