Водителям напомнили размер штрафа за непристегнутый ремень безопасности

Водителей наказывают за непристегнутый ремень безопасности.

Патрульная полиция Полтавской области призвала водителей не забывать использовать ремни безопасности.

Там отметили, что ремни безопасности — очень важные элементы автомобиля, которые помогают избежать серьезных травм или даже смерти в результате аварии.

В полиции отметили, что надежно пристегнутые ремни безопасности прочно удерживают человека на сиденье и в случае ДТП предотвращают столкновение с твердыми предметами в салоне. Обратите внимание, что использование ремней безопасности является обязательным как для водителя, так и для всех пассажиров в автомобиле.

«Напоминаем, что согласно ч. 5 ст. 121 (За нарушение правил пользования ремнями безопасности) КоАП, предусмотрен штраф — 510 грн.

Призываем всех водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения!», — добавили в полиции.

