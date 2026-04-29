Водителям напомнили размер штрафа за непристегнутый ремень безопасности

21:55, 29 апреля 2026
Водителей наказывают за непристегнутый ремень безопасности.
Патрульная полиция Полтавской области призвала водителей не забывать использовать ремни безопасности.

Там отметили, что ремни безопасности — очень важные элементы автомобиля, которые помогают избежать серьезных травм или даже смерти в результате аварии.

В полиции отметили, что надежно пристегнутые ремни безопасности прочно удерживают человека на сиденье и в случае ДТП предотвращают столкновение с твердыми предметами в салоне. Обратите внимание, что использование ремней безопасности является обязательным как для водителя, так и для всех пассажиров в автомобиле.

«Напоминаем, что согласно ч. 5 ст. 121 (За нарушение правил пользования ремнями безопасности) КоАП, предусмотрен штраф — 510 грн.

Призываем всех водителей неукоснительно соблюдать правила дорожного движения!», — добавили в полиции.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Отца троих детей лишили отсрочки из-за отсутствия одного документа — суд признал отказ незаконным

Суд признал противоправным отказ в предоставлении отсрочки военнообязанному, который содержит троих детей.

Банк не имеет права блокировать средства сверх суммы ареста: Верховный Суд подтвердил ответственность за нарушение прав клиента

ВС подтвердил, что банк обязан действовать в пределах постановления исполнителя и не может ограничивать доступ к средствам сверх определенной суммы, а также несет ответственность за игнорирование обращений клиента.

В деле «ANTONOV v. ESTONIA» ЕСПЧ высказался о праве на надежду для осужденных

ЕСПЧ признал эстонскую систему пожизненного заключения нарушающей права человека из-за «обнуления» сроков.

Что ждет госслужащих, которые не успеют пройти конкурс по новому графику

Отсутствие единой базы данных результатов оценивания госслужащих может стать лазейкой для потенциальных манипуляций в системе государственной службы

Доходы населения будут индексировать по-новому: Минсоцполитики предлагает изменения в действующий порядок

Проект акта предусматривает приведение в соответствие с законодательством перечней денежных доходов населения, подлежащих индексации.

