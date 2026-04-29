Порушення мовного закону в рекламі та на сайті – підприємству склали три протоколи
Представниця Уповноваженого із захисту державної мови Поліна Третяк під час перевірки зафіксувала недотримання вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Про це повідомили в пресслужбі Уповноваженого із захисту державної мови.
Порушення встановлено за кількома напрямами:
- розміщення інформації для загального ознайомлення недержавною мовою, що суперечить статті 28 Закону;
- використання недержавної мови в зовнішній рекламі, зокрема на транспортних засобах підприємства, що є порушенням статті 32;
- відсутність належної україномовної версії офіційного вебсайту для користувачів в Україні, що суперечить статті 27.
За результатами виявлених порушень складено три протоколи про адміністративні правопорушення.
Як зазначила Поліна Третяк, навіть у сфері управління відходами дотримання державної мови є обов’язковим.
Представниця Уповноваженого повідомила, що після завершення заходів державного контролю підприємство поінформувало про приведення свого вебсайту у відповідність до вимог законодавства.
Також триває оновлення рекламних матеріалів та інформації, що використовується для загального ознайомлення.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.