Порушення мовного закону в рекламі та на сайті – підприємству склали три протоколи

За результатами державного контролю виявлено низку порушень мовного законодавства з боку компанії, що працює у сфері вивезення та утилізації відходів.

Представниця Уповноваженого із захисту державної мови Поліна Третяк під час перевірки зафіксувала недотримання вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Про це повідомили в пресслужбі Уповноваженого із захисту державної мови.

Порушення встановлено за кількома напрямами:

розміщення інформації для загального ознайомлення недержавною мовою, що суперечить статті 28 Закону;

використання недержавної мови в зовнішній рекламі, зокрема на транспортних засобах підприємства, що є порушенням статті 32;

відсутність належної україномовної версії офіційного вебсайту для користувачів в Україні, що суперечить статті 27.

За результатами виявлених порушень складено три протоколи про адміністративні правопорушення.

Як зазначила Поліна Третяк, навіть у сфері управління відходами дотримання державної мови є обов’язковим.

Представниця Уповноваженого повідомила, що після завершення заходів державного контролю підприємство поінформувало про приведення свого вебсайту у відповідність до вимог законодавства.

Також триває оновлення рекламних матеріалів та інформації, що використовується для загального ознайомлення.

