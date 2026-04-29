  1. В Україні

Порушення мовного закону в рекламі та на сайті – підприємству склали три протоколи

21:24, 29 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За результатами державного контролю виявлено низку порушень мовного законодавства з боку компанії, що працює у сфері вивезення та утилізації відходів.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Представниця Уповноваженого із захисту державної мови Поліна Третяк під час перевірки зафіксувала недотримання вимог Закону України «Про забезпечення функціонування української мови як державної». Про це повідомили в пресслужбі Уповноваженого із захисту державної мови.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Порушення встановлено за кількома напрямами:

  • розміщення інформації для загального ознайомлення недержавною мовою, що суперечить статті 28 Закону;
  • використання недержавної мови в зовнішній рекламі, зокрема на транспортних засобах підприємства, що є порушенням статті 32;
  • відсутність належної україномовної версії офіційного вебсайту для користувачів в Україні, що суперечить статті 27.

За результатами виявлених порушень складено три протоколи про адміністративні правопорушення.

Як зазначила Поліна Третяк, навіть у сфері управління відходами дотримання державної мови є обов’язковим.

Представниця Уповноваженого повідомила, що після завершення заходів державного контролю підприємство поінформувало про приведення свого вебсайту у відповідність до вимог законодавства.

Також триває оновлення рекламних матеріалів та інформації, що використовується для загального ознайомлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна мова

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]