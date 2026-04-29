Нарушение закона о языке в рекламе и на сайте – предприятию составили три протокола

21:24, 29 апреля 2026
По результатам государственного контроля выявлен ряд нарушений законодательства о языке со стороны компании, работающей в сфере вывоза и утилизации отходов.
Нарушение закона о языке в рекламе и на сайте – предприятию составили три протокола
Представительница Уполномоченного по защите государственного языка Полина Третьяк во время проверки зафиксировала несоблюдение требований Закона Украины «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного». Об этом сообщили в пресс-службе Уполномоченного по защите государственного языка.

Нарушения установлены по нескольким направлениям:

  • размещение информации для всеобщего ознакомления на негосударственном языке, что противоречит статье 28 Закона;
  • использование негосударственного языка во внешней рекламе, в частности на транспортных средствах предприятия, что является нарушением статьи 32;
  • отсутствие надлежащей украиноязычной версии официального веб-сайта для пользователей в Украине, что противоречит статье 27.

По результатам выявленных нарушений составлено три протокола об административных правонарушениях.

Как отметила Полина Третьяк, даже в сфере управления отходами соблюдение государственного языка является обязательным.

Представительница Уполномоченного сообщила, что после завершения мероприятий государственного контроля предприятие проинформировало о приведении своего веб-сайта в соответствие с требованиями законодательства.

Также продолжается обновление рекламных материалов и информации, используемой для общего ознакомления.

Судебно-юридическая газета

