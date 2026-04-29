  В Україні

Охорона стратегічних об’єктів транспорту – уряд затвердив нові правила роботи військових підрозділів

21:57, 29 квітня 2026
Кабмін затвердив процедури приймання об’єктів під охорону, несення служби та взаємодії між структурами.
Уряд затвердив порядок, за яким Державна спеціальна служба транспорту Міністерства оборони охоронятиме стратегічні транспортні об’єкти. Про це повідомили в Міноборони.

Відповідну постанову ухвалили під час засідання уряду.

Що регулює новий порядок

Державна спеціальна служба транспорту відповідно до закону виконує завдання з охорони та оборони об’єктів державного значення єдиної транспортної системи України. Перелік таких об’єктів затверджує Кабінет Міністрів.

До ухвалення цього порядку механізм охорони не мав єдиного підзаконного регулювання.

Основні положення документа

Новий порядок визначає три ключові напрями:

  • організацію несення вартової, патрульної та сторожової служби;
  • процедуру приймання-передачі об’єктів під охорону, яка передбачає попереднє обстеження спільною комісією та оформлення відповідного акта;
  • порядок взаємодії між Держспецтрансслужбою та уповноваженими суб’єктами.

Також затверджено форми акта обстеження та акта приймання-передачі об’єктів під охорону.

Як здійснюватиметься охорона

Охорона стратегічних об’єктів здійснюватиметься підрозділами військових частин Держспецтрансслужби.

У період воєнного стану передбачено організацію сторожової охорони для запобігання розвідувальній діяльності противника та недопущення раптових нападів на об’єкти транспортної інфраструктури.

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги

Публікації

ВП ВС виявила створення штучних перешкод з боку ВРП у справі судді, право на відставку якого було проігноровано

Верховний Суд визнав необґрунтованою вимогу проходити кваліфікаційне оцінювання для суддів, які вже офіційно заявили про намір завершити кар'єру.

Батьку трьох дітей не надали відстрочку через відсутність одного документа — суд визнав відмову незаконною

Суд визнав протиправною відмову у наданні відстрочки військовозобов’язаному, який утримує трьох дітей.

Банк не має права блокувати кошти понад суму арешту: Верховний Суд підтвердив відповідальність за порушення прав клієнта

ВС підтвердив, що банк зобов’язаний діяти в межах постанови виконавця та не може обмежувати доступ до коштів понад визначену суму, а також несе відповідальність за ігнорування звернень клієнта.

У справі «ANTONOV v. ESTONIA» ЄСПЛ висловився щодо права на надію для засуджених

ЄСПЛ визнав естонську систему довічного ув’язнення такою, що порушує права людини через «обнулення» термінів.

Що чекає на держслужбовців, які не встигнуть пройти конкурс за новим графіком

Відсутність єдиної бази даних результатів оцінювання держслужбовців може стати шпариною для потенційних маніпуляцій у системі державної служби.

