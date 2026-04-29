Охорона стратегічних об’єктів транспорту – уряд затвердив нові правила роботи військових підрозділів

Кабмін затвердив процедури приймання об’єктів під охорону, несення служби та взаємодії між структурами.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уряд затвердив порядок, за яким Державна спеціальна служба транспорту Міністерства оборони охоронятиме стратегічні транспортні об’єкти. Про це повідомили в Міноборони.

Відповідну постанову ухвалили під час засідання уряду.

Що регулює новий порядок

Державна спеціальна служба транспорту відповідно до закону виконує завдання з охорони та оборони об’єктів державного значення єдиної транспортної системи України. Перелік таких об’єктів затверджує Кабінет Міністрів.

До ухвалення цього порядку механізм охорони не мав єдиного підзаконного регулювання.

Основні положення документа

Новий порядок визначає три ключові напрями:

організацію несення вартової, патрульної та сторожової служби;

процедуру приймання-передачі об’єктів під охорону, яка передбачає попереднє обстеження спільною комісією та оформлення відповідного акта;

порядок взаємодії між Держспецтрансслужбою та уповноваженими суб’єктами.

Також затверджено форми акта обстеження та акта приймання-передачі об’єктів під охорону.

Як здійснюватиметься охорона

Охорона стратегічних об’єктів здійснюватиметься підрозділами військових частин Держспецтрансслужби.

У період воєнного стану передбачено організацію сторожової охорони для запобігання розвідувальній діяльності противника та недопущення раптових нападів на об’єкти транспортної інфраструктури.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.