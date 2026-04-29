Охрана стратегических транспортных объектов — правительство утвердило новые правила работы военных подразделений

Кабмин утвердил процедуры принятия объектов под охрану, несения службы и взаимодействия между ведомствами.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Правительство утвердило порядок, по которому Государственная специальная служба транспорта Министерства обороны будет охранять стратегические транспортные объекты. Об этом сообщили в Минобороны.

Соответствующее постановление было принято во время заседания правительства.

Что регулирует новый порядок

Государственная специальная служба транспорта в соответствии с законом выполняет задачи по охране и обороне объектов государственного значения единой транспортной системы Украины. Перечень таких объектов утверждает Кабинет Министров.

До принятия этого порядка механизм охраны не имел единого подзаконного регулирования.

Основные положения документа

Новый порядок определяет три ключевых направления:

организацию несения караульной, патрульной и сторожевой службы;

процедуру приема-передачи объектов под охрану, которая предусматривает предварительное обследование совместной комиссией и оформление соответствующего акта;

порядок взаимодействия между Госспецтрансслужбой и уполномоченными субъектами.

Также утверждены формы акта обследования и акта приема-передачи объектов под охрану.

Как будет осуществляться охрана

Охрана стратегических объектов будет осуществляться подразделениями воинских частей Госспецтрансслужбы.

В период военного положения предусмотрена организация постовой охраны для предотвращения разведывательной деятельности противника и недопущения внезапных нападений на объекты транспортной инфраструктуры.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.