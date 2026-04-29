У Хмельницькому чоловік відкрив стрілянину по авто поліції та цивільному транспорту

22:18, 29 квітня 2026
Чоловік здійснив кілька пострілів та поцілив у припарковану цивільну автівку та службовий автотранспорт, що проїздив повз.
У Хмельницькому  чоловіка відкрив стрілянину по автомобілях посеред вулиці. Його затримали правоохоронці. Інцидент стався на вулиці Інститутській під час патрулювання поліції.

За даними правоохоронців, чоловік раптово почав стріляти з предмета, схожого на пневматичний пістолет. Він здійснив кілька пострілів, унаслідок чого було пошкоджено припаркований цивільний автомобіль, а також службовий транспорт, що проїжджав повз.

Патрульні зупинили транспортний засіб та затримали правопорушника із застосуванням кайданків і спецзасобів. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин.

Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Наразі чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї або іншого предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень) ККУ.

