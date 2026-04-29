У Хмельницькому чоловік відкрив стрілянину по авто поліції та цивільному транспорту
У Хмельницькому чоловіка відкрив стрілянину по автомобілях посеред вулиці. Його затримали правоохоронці. Інцидент стався на вулиці Інститутській під час патрулювання поліції.
За даними правоохоронців, чоловік раптово почав стріляти з предмета, схожого на пневматичний пістолет. Він здійснив кілька пострілів, унаслідок чого було пошкоджено припаркований цивільний автомобіль, а також службовий транспорт, що проїжджав повз.
Патрульні зупинили транспортний засіб та затримали правопорушника із застосуванням кайданків і спецзасобів. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин.
Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.
Наразі чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.
Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї або іншого предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень) ККУ.
