У Хмельницькому чоловік відкрив стрілянину по авто поліції та цивільному транспорту

Чоловік здійснив кілька пострілів та поцілив у припарковану цивільну автівку та службовий автотранспорт, що проїздив повз.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Хмельницькому чоловіка відкрив стрілянину по автомобілях посеред вулиці. Його затримали правоохоронці. Інцидент стався на вулиці Інститутській під час патрулювання поліції.

За даними правоохоронців, чоловік раптово почав стріляти з предмета, схожого на пневматичний пістолет. Він здійснив кілька пострілів, унаслідок чого було пошкоджено припаркований цивільний автомобіль, а також службовий транспорт, що проїжджав повз.

Патрульні зупинили транспортний засіб та затримали правопорушника із застосуванням кайданків і спецзасобів. На місце події викликали слідчо-оперативну групу для з’ясування всіх обставин.

Внаслідок стрілянини ніхто не постраждав.

Наразі чоловіка затримали в порядку ст. 208 КПК України.

Слідчі внесли відомості до ЄРДР за ч. 4 ст. 296 (Хуліганство, вчинене із застосуванням зброї або іншого предмета, пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень) ККУ.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.