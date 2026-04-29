В Хмельницком мужчина открыл стрельбу по авто полиции и гражданскому транспорту

Мужчина произвел несколько выстрелов и попал в припаркованный гражданский автомобиль и проезжавший мимо служебный автотранспорт.

В Хмельницком мужчина открыл стрельбу по автомобилям посреди улицы. Его задержали правоохранители. Инцидент произошел на улице Институтской во время патрулирования полиции.

По данным правоохранителей, мужчина внезапно начал стрелять из предмета, похожего на пневматический пистолет. Он произвел несколько выстрелов, в результате чего был поврежден припаркованный гражданский автомобиль, а также служебный транспорт, который проезжал мимо.

Патрульные остановили транспортное средство и задержали правонарушителя с применением наручников и спецсредств. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу для выяснения всех обстоятельств.

В результате стрельбы никто не пострадал.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 208 УПК Украины.

Следователи внесли сведения в ЕРДР по ч. 4 ст. 296 (Хулиганство, совершенное с применением оружия или другого предмета, приспособленного для нанесения телесных повреждений) УК Украины.

