У Києві підняли прапор ВМС ЗСУ: 108 років від першого українського стяга на флоті

108 років тому українські прапори вперше замайоріли на кораблях Чорноморського флоту.

У Києві 29 квітня підняли Військово-Морський Прапор Збройних Сил України з нагоди 108-ї річниці підняття українських стягів на кораблях Чорноморського флоту та в Севастопольській фортеці. Прапор замойорів на флагштоку біля будівлі Київської міської державної адміністрації.

Історично саме цього дня у 1918 році на кораблях Чорноморського флоту вперше підняли українські прапори, що стало важливим етапом у формуванні національного флоту та утвердженні української державності на морі. Уже в липні того ж року було затверджено Військово-морський прапор Українського державного флоту, який став основою сучасного прапора ВМС ЗСУ.

