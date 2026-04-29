В Киеве подняли флаг ВМС ВСУ: 108 лет с первого украинского флага на флоте

108 лет назад украинские флаги впервые взвились на кораблях Черноморского флота.

В Киеве 29 апреля подняли Военно-Морской Флаг Вооруженных Сил Украины по случаю 108-й годовщины поднятия украинских флагов на кораблях Черноморского флота и в Севастопольской крепости. Флаг взвился на флагштоке возле здания Киевской городской государственной администрации.

Исторически именно в этот день в 1918 году на кораблях Черноморского флота впервые подняли украинские флаги, что стало важным этапом в формировании национального флота и утверждении украинской государственности на море. Уже в июле того же года был утвержден Военно-морской флаг Украинского государственного флота, который стал основой современного флага ВМС ВСУ.

