Що робити у разі крадіжки готівки із скриньки РРО, щоб не отримати штраф – розповіли у податковій

21:15, 29 квітня 2026
За умови звернення до поліції та підтвердження заяви штрафи за порушення касової дисципліни не застосовуються.
У разі викрадення готівки зі скриньки реєстратора розрахункових операцій (РРО), сейфа або з місця проведення розрахунків із використанням програмного РРО суб’єкт господарювання повинен звернутися до органів Міністерства внутрішніх справ із заявою про злочин. Про це нагадали в Головному управлінні ДПС у Вінницькій області.

Відповідно до статті 214 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий, дізнавач або прокурор зобов’язані невідкладно, але не пізніше 24 годин після отримання заяви внести відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.

У податковій також зазначають, що уповноважені особи не мають права відмовити у прийнятті та реєстрації заяви про кримінальне правопорушення. Заявник може отримати документ, який підтверджує факт подання та реєстрації звернення.

Якщо суб’єкт господарювання надає контролюючому органу підтвердження звернення до правоохоронців щодо крадіжки готівки, адміністративна відповідальність за порушення порядку проведення готівкових розрахунків у такому випадку не застосовується.

