Что делать в случае кражи наличных из ящика кассового аппарата, чтобы избежать штрафа — рассказали в налоговой

При условии обращения в полицию и подтверждения заявления штрафы за нарушение кассовой дисциплины не налагаются.

В случае похищения наличных из ящика регистратора расчетных операций (РРО), сейфа или с места проведения расчетов с использованием программного РРО субъект хозяйствования должен обратиться в органы Министерства внутренних дел с заявлением о преступлении. Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Винницкой области.

В соответствии со статьей 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины, следователь, дознаватель или прокурор обязаны безотлагательно, но не позднее чем через 24 часа после получения заявления внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование.

В налоговой также отмечают, что уполномоченные лица не имеют права отказать в принятии и регистрации заявления об уголовном правонарушении. Заявитель может получить документ, подтверждающий факт подачи и регистрации обращения.

Если субъект хозяйствования предоставляет контролирующему органу подтверждение обращения в правоохранительные органы по поводу кражи наличных денег, административная ответственность за нарушение порядка проведения наличных расчетов в таком случае не применяется.

