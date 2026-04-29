Что делать в случае кражи наличных из ящика кассового аппарата, чтобы избежать штрафа — рассказали в налоговой

21:15, 29 апреля 2026
При условии обращения в полицию и подтверждения заявления штрафы за нарушение кассовой дисциплины не налагаются.
В случае похищения наличных из ящика регистратора расчетных операций (РРО), сейфа или с места проведения расчетов с использованием программного РРО субъект хозяйствования должен обратиться в органы Министерства внутренних дел с заявлением о преступлении. Об этом напомнили в Главном управлении ГНС в Винницкой области.

В соответствии со статьей 214 Уголовно-процессуального кодекса Украины, следователь, дознаватель или прокурор обязаны безотлагательно, но не позднее чем через 24 часа после получения заявления внести сведения в Единый реестр досудебных расследований и начать расследование.

В налоговой также отмечают, что уполномоченные лица не имеют права отказать в принятии и регистрации заявления об уголовном правонарушении. Заявитель может получить документ, подтверждающий факт подачи и регистрации обращения.

Если субъект хозяйствования предоставляет контролирующему органу подтверждение обращения в правоохранительные органы по поводу кражи наличных денег, административная ответственность за нарушение порядка проведения наличных расчетов в таком случае не применяется.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Отца троих детей лишили отсрочки из-за отсутствия одного документа — суд признал отказ незаконным

Суд признал противоправным отказ в предоставлении отсрочки военнообязанному, который содержит троих детей.

Банк не имеет права блокировать средства сверх суммы ареста: Верховный Суд подтвердил ответственность за нарушение прав клиента

ВС подтвердил, что банк обязан действовать в пределах постановления исполнителя и не может ограничивать доступ к средствам сверх определенной суммы, а также несет ответственность за игнорирование обращений клиента.

В деле «ANTONOV v. ESTONIA» ЕСПЧ высказался о праве на надежду для осужденных

ЕСПЧ признал эстонскую систему пожизненного заключения нарушающей права человека из-за «обнуления» сроков.

Что ждет госслужащих, которые не успеют пройти конкурс по новому графику

Отсутствие единой базы данных результатов оценивания госслужащих может стать лазейкой для потенциальных манипуляций в системе государственной службы

Доходы населения будут индексировать по-новому: Минсоцполитики предлагает изменения в действующий порядок

Проект акта предусматривает приведение в соответствие с законодательством перечней денежных доходов населения, подлежащих индексации.

