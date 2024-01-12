Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 12 січня

Кабінет Міністрів 12 січня провів засідання. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

Внесено зміни до постанови КМУ від 25.07.2023 № 771 «Деякі питання реалізації експериментального проекту з водозабезпечення у Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Миколаївській областях». Передбачено у Порядку реалізації експериментального проекту з водозабезпечення у Дніпропетровській, Херсонській, Запорізькій та Миколаївській областях, що спеціальний дозвіл на користування надрами для обʼєктів, збудованих у межах реалізації експериментального проекту, видається з урахуванням того, що на період воєнного стану, в межах виділених коштів, учасники експериментального проекту здійснюють будівництво артезіанських свердловин, інших експлуатаційних свердловин різних типів без відведення земельної ділянки, відповідної містобудівної документації, отримання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки, отримання звіту про результати експертизи проектної документації на будівництво обʼєкта, отримання дозволу на виконання будівельних робіт, використання Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та оформлення речових прав на земельні ділянки та без проведення оцінки впливу на довкілля. Встановлено, що після прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом обʼєктів, передбачених експериментальним проектом, Дніпропетровська, Херсонська, Запорізька та Миколаївська облдержадміністрації (військові адміністрації) забезпечують передачу їх у комунальну власність територіальних громад.

Внесено зміни до постанови КМУ від 25.10.2006 N 1472 «Про введення нових посад працівників у Секретаріаті Кабінету Міністрів України та умови оплати їх праці». Надано право Державному секретареві КМУ установлювати у межах фонду оплати праці Секретаріату КМУ на основі поданої керівниками самостійних структурних підрозділів Секретаріату інформації посадові оклади референта на рівні посадового окладу головного спеціаліста, а старшого референта на рівні посадового окладу завідуючого сектором у складі самостійного структурного підрозділу Секретаріату з урахуванням критеріїв класифікації посад, визначених Каталогом типових посад державної служби і критеріїв віднесення до таких посад, затвердженим постановою КМУ від 23.10.2023 N 1109. З метою застосування однакових підходів до оплати праці працівників Секретаріату, виключено такі складові заробітної плати референтів і старших референтів, як надбавка за використання в роботі іноземної мови і доплата за науковий ступінь, а також преміювання до державних і професійних свят та ювілейних дат.

Затверджено, відповідно до ЗУ «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та ЗУ «Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів», Порядок видачі, відмови у видачі, анулювання, тимчасового припинення дії, переоформлення та поновлення дії експлуатаційного дозволу, який визначає процедуру видачі, відмови у видачі, анулювання, тимчасового припинення, переоформлення та поновлення дії експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що провадять діяльність, повʼязану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження територіальними органами Держпродспоживслужби. Затверджено форму експлуатаційного дозволу та форму тимчасового експлуатаційного дозволу. Визнано такою, що втратила чинність постанову КМУ від 11.11.2015 N 930 «Про затвердження Порядку видачі експлуатаційного дозволу, форми експлуатаційного дозволу та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України». Передбачено, що ці зміни набирають чинності через шість місяців з дня їх опублікування.

Доповнено, у звʼязку з підвищенням на законодавчому рівні розміру мінімальної заробітної плати, Примітку 1 до додатка 1 «Єдина тарифна сітка розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» до постанови КМУ від 30.08.2002 N 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери» новим абзацом, яким передбачено, що посадові оклади (тарифні ставки) з 01.01.2024 розраховуються виходячи з розміру посадового окладу (тарифної ставки) працівника 1 тарифного розряду - 3 195 гривень. Доручено керівникам установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери забезпечити диференціацію заробітної плати працівників, які отримують заробітну плату на рівні мінімальної у межах фонду оплати праці, шляхом встановлення доплат, надбавок, премій з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

Затверджено, відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України, Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення інформаційного суверенітету України на тимчасово окупованій території, а також прилеглих до неї територіях, інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою «Забезпечення інформаційного суверенітету України на тимчасово окупованій території, а також прилеглих до неї територіях, інформування населення про небезпеки вибухонебезпечних предметів». Одержувачем бюджетних коштів визначено державне підприємство «Інформаційне агентство «Ре-інформ», яке належить до сфери управління Мінреінтеграції.

Затверджено, з метою імплементації процедур і функцій технічного регулювання, що відповідають актам законодавства ЄС щодо затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів, у сфері технічної політики у галузі агропромислового виробництва та машинобудування для агропромислового комплексу, Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів. Установлено, що надання на ринку та/або введення в експлуатацію сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів, які відповідають вимогам Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, їх причепів і змінних причіпних машин, систем, складових частин та окремих технічних вузлів, затвердженого постановою КМУ від 28.12.2011 N 1367, або Технічного регламенту щодо складових частин і характеристик колісних сільськогосподарських та лісогосподарських тракторів, затвердженого постановою КМУ від 28.12.2011 N 1368, і були введені в обіг до 01.06.2026, не може бути заборонене або обмежене з причин невідповідності затвердженому вищезазначеному новому Технічному регламенту. Передбачено, що Технічний регламент затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування, а постанови КМУ від 28.12.2011 N 1367 та від 28.12.2011 N 1368 втрачають чинність через 30 місяців з дати опублікування Технічного регламенту затвердження типу сільськогосподарських і лісогосподарських транспортних засобів.

Затверджено, відповідно до частини сьомої статті 266-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, Порядок направлення військовозобов’язаних та резервістів під час проходження зборів, а також військовослужбовців Збройних Сил для огляду на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або щодо перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їх увагу та швидкість реакції, та проведення такого огляду.

Внесено зміни до Порядку забезпечення суб’єктів здійснення обов’язкового технічного контролю бланками протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу та встановлення розміру плати за надання таких послуг з метою приведення Порядку у відповідність до Бюджетного кодексу України та Законів України «Про адміністративні послуги» та «Про дорожній рух». Передбачено зарахування плати у розмірі 22 грн за надання адміністративної послуги із забезпечення субʼєктів здійснення обовʼязкового технічного контролю бланками протоколів перевірки технічного стану транспортного засобу до відповідного бюджету в установленому законодавством порядку (замість зарахування відповідної плати до загального фонду державного бюджету).

Внесено зміни до Порядку використання коштів державного бюджету, передбачених для забезпечення функціонування Фонду розвитку підприємництва. Установлено, що залишок невикористаних бюджетних коштів, отриманих Фондом у минулому бюджетному періоді на надання фінансової державної підтримки, використовується відповідно до передбачених у паспорті бюджетної програми напрямів, на які було виділено відповідні кошти, а у разі припинення такої підтримки відповідно до рішень Кабінету Міністрів України - використовується на надання підтримки виключно на часткову або повну компенсацію відсотків за кредитами та винагороди за договорами фінансового лізингу і факторингу, що надаються суб’єктам підприємництва.

Внесено зміни до постанови КМУ від 04.08.2021 N 805 «Про затвердження Порядку ведення реєстру інвестиційних проектів із значними інвестиціями та переліку відомостей, що вносяться до реєстру інвестиційних проектів із значними інвестиціями» з метою приведення її у відповідність до ЗУ від 09.08.2023 N 3311-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реалізації інвестиційних проектів із значними інвестиціями». Врегульовано питання стосовно субʼєкта подання інформації/відомостей та строків подання у випадку, якщо формою державної підтримки відповідно до умов спеціального інвестиційного договору є звільнення від відшкодування втрат лісогосподарського виробництва інвестора із значними інвестиціями для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями відповідно до Земельного кодексу України та питання внесення відомостей до реєстру про державну підтримку, у випадку коли таку підтримку надає Мінекономіки. Визначено момент надання державної підтримки шляхом: забезпечення за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законом, будівництва обʼєктів інженерно-транспортної інфраструктури; компенсації за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та з інших джерел, не заборонених законом, вартості збудованих заявником або інвестором із значними інвестиціями обʼєктів інженерно-транспортної інфраструктури; компенсації витрат на підключення та приєднання до інженерно-транспортних мереж, необхідних для реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями.

Затверджено, відповідно до Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, та ЗУ «Про державну допомогу субʼєктам господарювання», критерії оцінки допустимості державної допомоги субʼєктам господарювання в галузі цивільної авіації. Ці критерії застосовуватимуться для проведення оцінки допустимості державної допомоги субʼєктам господарювання в галузі цивільної авіації, що надається з метою сприяння авіаційній діяльності з надання послуг, які надаються в аеропорту для забезпечення функціонування аеропортів, на відкриття нових повітряних маршрутів, на надання послуг, що становлять загальний економічний інтерес, а також державної допомоги, яка має соціальний характер, для забезпечення перевезення пасажирів повітряним транспортом. Доповнено перелік послуг, що становлять загальний економічний інтерес, затверджений постановою КМУ від 23.05.2018 N 42, такими послугами в галузі цивільної авіації: послуга із забезпечення функціонування аеропорту, якщо територія обслуговування аеропорту або її частина, за відсутності аеропорту ізольована настільки, що це перешкоджає її соціальному та економічному розвитку; послуги з перевезення пасажирів повітряним транспортом щодо повітряного маршруту або групи повітряних маршрутів для задоволення транспортних потреб, які не можуть бути належним чином задоволені наявними повітряними маршрутами або іншими видами транспорту.

Включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк «БФ ТЕРМІНАЛ».

Виділено з метою зміцнення обороноздатності держави Міністерству оборони 2 млрд. 488,6 млн. гривень (у тому числі для Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - 1 млрд. 71 млн. гривень), а саме: для фортифікаційного обладнання оборонних рубежів 1 млрд 362,2 млн. гривень (у тому числі для Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - 880,5 млн. гривень) та для улаштування смуг невибухових загороджень - 1 млрд. 126,4 млн. гривень (у тому числі для Адміністрації Державної спеціальної служби транспорту - 190,5 млн. гривень).

Виділено з метою покриття витрат за серпень - вересень 2023 р. обʼєктів державної, комунальної та приватної власності, у будівлях (приміщеннях) яких у період воєнного стану на безоплатній основі розміщувалися внутрішньо переміщені особи, 39 млн. 239 тис. 661 гривню, а саме: центральним органам виконавчої влади - 6 млн. 901 тис. 890 гривень для надання компенсації підприємствам, установам і закладам державної форми власності, які належать до сфери їх управління; Міністерству з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій - 30 млн. 512 тис. 355 гривень для надання додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію комунальним закладам, державним ю закладам освіти, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, та закладам спільної власності територіальних громад області та району, що перебувають в управлінні обласних та районних рад; обласним державним адміністраціям (для відповідних військових адміністрацій) - 1 млн. 825 тис. 416 гривень для надання компенсації приватним закладам (крім приватних закладів освіти).

Передано цілісний майновий комплекс Обласного бюро судово-медичної експертизи із сфери управління Івано-Франківської обласної державної адміністрації до сфери управління Міністерства охорони здоровʼя.

Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету Міністерству внутрішніх справ (для Адміністрації Державної прикордонної служби) 120 млн. гривень для облаштування державного кордону з метою зміцнення обороноздатності держави.