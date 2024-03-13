Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Скільки буде тривати конкурс на посади суддів апеляційних судів і чому швидко він не відбудеться: коментар ВККС

Потрібно розробити нові тестові завдання, практичні завдання, тести на когнітивні здібності та нові регламентні документи.

У Верховній Раді пропонують удосконалити збір з громадян податку на майно

Зокрема, пропонується, аби органи місцевого самоврядування здійснювали контроль за застосуванням арешту майна платника податків, що має податковий борг з податку на майно, зупинення видаткових операцій на його рахунках чи електронних гаманцях у банку або іншій фінансовій установі.

Кримінальну статтю про самовільне залишення військової частини пропонують змінити

У Верховній Раді пропонують змінити норми Кримінального кодексу щодо відповідальності за самовільне залишення військової частини.

Депутати пропонують скасувати відповідальність за невиконання наказу військовослужбовцем, якщо наказ завідомо злочинний і неможливий для виконання

Під явно злочинним наказом пропонують розуміти зокрема такий наказ, виконання якого завідомо неможливе або завідомо призведе до втрат особового складу відповідного підрозділу понад 50%.

Ухвали щодо арешту майна можуть бути оскаржені в апеляційному порядку – Верховний Суд

Рішення про скасування або відмову у скасуванні арешту майна не згадані в ст. 309 КПК, але це не означає, що їх не можна оскаржити, зазначив Верховний Суд.

  1. В Україні

Руслан Стефанчук про економічне бронювання: Історично немає країн, де б спрацював «податок на боягузтво»

14:20, 13 березня 2024
Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не знає країн, де б спрацювало економічне бронювання від військової служби.
Руслан Стефанчук про економічне бронювання: Історично немає країн, де б спрацював «податок на боягузтво»
Джерело фото: ВРУ
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону заявив, що не знає країн, де б спрацювало економічне бронювання від військової служби. Проте, за його словами, на одного воїна, який захищає Україну, повинно бути вісім осіб, котрі забезпечать його економічне утримання.

«Свого часу, в 12-му чи 13-му столітті в Англії існував такий податок на боягузтво, коли платили гроші, щоб не йти в рицарі. І цей податок продовжувався в багатьох країнах. Я не знаю історично країну, де це спрацювало. Це моє бачення», - сказав він.

Як писала «Судово-юридична газета» раніше, Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомив, що до кінця березня у парламенті планують зареєструвати законопроект про економічне бронювання.

За його словами, наразі є дві моделі.

«Одна модель – це, власне, модель, яка народилася в Офісі Президента, про 35 тисяч. І друга модель – це та, над якою ми працюємо з командою», - сказав він.

Наталуха зазначив, що другий варіант – це модель про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критерій.

Також ми писали, що кінцевих бенефіціарних власників підприємств, що є важливими для економіки, можуть забронювати. Це випливає з порівняльної таблиці, яку підготував Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки за результатами розгляду блоків поправок до законопроекту про мобілізацію №10449.

Додамо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Кабінет міністрів працює над новою системою бронювання військовозобов’язаних. 

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, як пропонують визначити у статті 23 закону про мобілізацію перелік осіб, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Також ми писали, що законопроектом пропонується, аби під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснював фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів, а також міг використовувати засоби з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Розгляд законопроекту про мобілізацію: електронний облік, переогляд осіб з інвалідністю та інші правки, — прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Демченко
    Сергій Демченко
    член Комітету Верховної Ради України з питань правової політики