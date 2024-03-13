Руслан Стефанчук про економічне бронювання: Історично немає країн, де б спрацював «податок на боягузтво»

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що не знає країн, де б спрацювало економічне бронювання від військової служби.

Джерело фото: ВРУ

Спікер Верховної Ради Руслан Стефанчук в ефірі телемарафону заявив, що не знає країн, де б спрацювало економічне бронювання від військової служби. Проте, за його словами, на одного воїна, який захищає Україну, повинно бути вісім осіб, котрі забезпечать його економічне утримання.

«Свого часу, в 12-му чи 13-му столітті в Англії існував такий податок на боягузтво, коли платили гроші, щоб не йти в рицарі. І цей податок продовжувався в багатьох країнах. Я не знаю історично країну, де це спрацювало. Це моє бачення», - сказав він.

Як писала «Судово-юридична газета» раніше, Голова Комітету Верховної Ради України з питань економічного розвитку Дмитро Наталуха повідомив, що до кінця березня у парламенті планують зареєструвати законопроект про економічне бронювання.

За його словами, наразі є дві моделі.

«Одна модель – це, власне, модель, яка народилася в Офісі Президента, про 35 тисяч. І друга модель – це та, над якою ми працюємо з командою», - сказав він.

Наталуха зазначив, що другий варіант – це модель про сплату додаткового військового збору за кожну заброньовану особу, незалежно від її посади, заробітної плати чи якихось інших критерій.

Також ми писали, що кінцевих бенефіціарних власників підприємств, що є важливими для економіки, можуть забронювати. Це випливає з порівняльної таблиці, яку підготував Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки за результатами розгляду блоків поправок до законопроекту про мобілізацію №10449.

Додамо, Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявляв, що Кабінет міністрів працює над новою системою бронювання військовозобов’язаних.

Нагадаємо, раніше «Судово-юридична газета» писала, як пропонують визначити у статті 23 закону про мобілізацію перелік осіб, що не підлягають призову на військову службу під час мобілізації.

Також ми писали, що законопроектом пропонується, аби під час перевірки документів уповноважений представник ТЦК або поліцейський здійснював фото- і відеофіксацію процесу пред’явлення та перевірки документів, а також міг використовувати засоби з доступом до Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів.

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