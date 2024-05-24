Українці, які досягли 14-річного віку, зможуть отримувати електронні довірчі послуги

Уряд схвалив Постанову щодо отримання електронних довірчих послуг громадянами України з 14 років.

У п’ятницю, 24 травня, Уряд ухвалив проект постанови Кабміну «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302 і від 30 листопада 2016 р. № 869». Ці зміни дозволять громадянам України, які отримали паспорт громадянина України з імплантованим безконтактним електронним носієм, отримувати електронні довірчі послуги, передає Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що з прийняттям Закону України «Про електронні комунікації» виникла необхідність приведення у відповідність до законодавства Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302, а також Порядку внесення засобів кваліфікованого електронного підпису до безконтактного електронного носія, що міститься в паспорті громадянина України, та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг з використанням паспорта громадянина України з імплантованим безконтактним електронним носієм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 869.

Проектом постанови було запропоновано передбачити можливість для осіб, які досягли 14-річного віку (у попередній редакції – 18-річного віку) та отримують паспорт громадянина України з імплантованим безконтактним електронним носієм, отримувати електронні довірчі послуги з використанням цього паспорта.

Також зазначеним проектом постанови пропонується привести термінологію порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302 і від 30 листопада 2016 р. № 869, у відповідність до вимог нормативно-правових актів у сфері електронних довірчих послуг. Зокрема слова: «Про телекомунікації», «Про електронні довірчі послуги», «інформаційно-телекомунікаційними засобами» замінити відповідно словами «Про електронні комунікації», «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», «технічними засобами електронних комунікацій».

Реалізація положень ухваленої Урядом постанови не потребуватиме фінансових витрат з державного бюджету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.