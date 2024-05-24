Практика судів
  1. В Україні

Українці, які досягли 14-річного віку, зможуть отримувати електронні довірчі послуги

19:27, 24 травня 2024
Уряд схвалив Постанову щодо отримання електронних довірчих послуг громадянами України з 14 років.
Українці, які досягли 14-річного віку, зможуть отримувати електронні довірчі послуги
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У п’ятницю, 24 травня, Уряд ухвалив проект постанови Кабміну «Про внесення змін до порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302 і від 30 листопада 2016 р. № 869». Ці зміни дозволять громадянам України, які отримали паспорт громадянина України з імплантованим безконтактним електронним носієм, отримувати електронні довірчі послуги, передає Міністерство внутрішніх справ.

Зазначається, що з прийняттям Закону України «Про електронні комунікації» виникла необхідність приведення у відповідність до законодавства Порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсним та знищення паспорта громадянина України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302, а також Порядку внесення засобів кваліфікованого електронного підпису до безконтактного електронного носія, що міститься в паспорті громадянина України, та надання кваліфікованих електронних довірчих послуг з використанням паспорта громадянина України з імплантованим безконтактним електронним носієм, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 869.

Проектом постанови було запропоновано передбачити можливість для осіб, які досягли 14-річного віку (у попередній редакції – 18-річного віку) та отримують паспорт громадянина України з імплантованим безконтактним електронним носієм, отримувати електронні довірчі послуги з використанням цього паспорта.

Також зазначеним проектом постанови пропонується привести термінологію порядків, затверджених постановами Кабінету Міністрів України від 25 березня 2015 р. № 302 і від 30 листопада 2016 р. № 869, у відповідність до вимог нормативно-правових актів у сфері електронних довірчих послуг. Зокрема слова: «Про телекомунікації», «Про електронні довірчі послуги», «інформаційно-телекомунікаційними засобами» замінити відповідно словами «Про електронні комунікації», «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», «технічними засобами електронних комунікацій».

Реалізація положень ухваленої Урядом постанови не потребуватиме фінансових витрат з державного бюджету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
В Україні створять військову поліцію – у Раді презентували доопрацьований законопроект

Верховна Рада розгляне доопрацьований законопроект про створення військової поліції в рамках створення в Україні військової юстиції.

Кандидат на посаду судді відмовився від посади прямо під час засідання Ради правосуддя

Представник прокуратури повідомив, що посада судді йому більше не цікава.

ВККС затвердила нові програми іспитів для суддів, які досі не пройшли процедуру кваліфікаційного оцінювання

Також нові програми іспитів необхідно враховувати суддям, які були притягнуті до дисциплінарної відповідальності.

Списки на бронювання, які надійшли до Генштабу до 10 травня, погодить Генштаб ЗСУ

Кабмін врегулював питання передачі повноважень щодо погодження списків заброньованих від Генштабу до Міноборони.

Вручення повісток, надсилання повісток та оповіщення – коли вважається, що військовозобов’язаний оповіщений і хто має право фіксувати на відео факт відмови

Відеозапис відмови від повістки або запис ознайомлення з її змістом є належним підтвердженням оповіщення – хто має право фіксувати на відео.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Михайло Крячко
    Михайло Крячко
    голова Комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації
  • Іван Мосьондз
    Іван Мосьондз
    суддя Київського апеляційного суду
  • Микола Новосад
    Микола Новосад
    суддя Червоноградського міського суду Львівської області
  • Олена Ситнік
    Олена Ситнік
    суддя Верховного Суду у Касаційному цивільному суді