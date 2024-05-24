Украинцы, достигшие 14-летнего возраста, смогут получать электронные доверительные услуги

Правительство одобрило постановление о получении электронных доверительных услуг гражданами Украины с 14 лет.

В пятницу, 24 мая, Правительство приняло проект постановления Кабмина «О внесении изменений в порядки, утвержденные постановлениями Кабинета Министров Украины от 25 марта 2015 г. № 302 и от 30 ноября 2016 г. № 869». Эти изменения позволят гражданам Украины, получившим паспорт гражданина Украины с имплантированным электронным носителем, получать электронные доверительные услуги, передает Министерство внутренних дел.

Отмечается, что с принятием Закона Украины «Об электронных коммуникациях» возникла необходимость приведения в соответствие с законодательством Порядка оформления, выдачи, обмена, пересылки, изъятия, возвращения государству, признания недействительным и уничтожения паспорта гражданина Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 25 марта 2015 г. г. № 302, а также Порядка внесения средств квалифицированной электронной подписи в бесконтактный электронный носитель, содержащийся в паспорте гражданина Украины, и предоставление квалифицированных электронных доверительных услуг с использованием паспорта гражданина Украины с имплантированным бесконтактным электронным носителем, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины 2016 г. № 869.

Проектом постановления было предложено предусмотреть возможность для лиц, достигших 14-летнего возраста (в предыдущей редакции – 18 лет) и получающих паспорт гражданина Украины с имплантированным бесконтактным электронным носителем, получать электронные доверительные услуги с использованием этого паспорта.

Также указанным проектом постановления предлагается привести терминологию порядков, утвержденных постановлениями Кабинета Министров Украины от 25 марта 2015 г. №302 и от 30 ноября 2016 г. №869, в соответствие с требованиями нормативно-правовых актов в сфере электронных доверительных услуг. В частности слова: "Об телекоммуникациях", "Об электронных доверительных услугах", "информационно-телекоммуникационными средствами" заменить соответственно словами "Об электронных коммуникациях", "Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах", "техническими средствами электронных коммуникаций".

Реализация положений принятого Правительством постановления не потребует финансовых расходов из государственного бюджета.

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