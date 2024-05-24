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В Сумах полиция и военные силой вытащили мужчину из авто: в ТЦК объяснили инцидент

19:14, 24 мая 2024
В ТЦК заявили, что причиной действий стражей порядка и военных стал не процесс мобилизации, а алкогольное опьянение водителя.
В Сумах полиция и военные силой вытащили мужчину из авто: в ТЦК объяснили инцидент
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В пятницу, 24 мая, в соцсетях было опубликовано видео, на котором в городе Сумы полицейские и военнослужащие силой вытащили мужчину из автомобиля.

Сумской областной ТЦК и СП сообщил, что на видео присутствуют военнослужащие городского ТЦК и СП, но события, запечатленные на видео, не связаны с мерами оповещения, а заголовок под видео «охота на уклонистов в Сумах» не соответствует действительности и был использован ради хайпу, чтобы в очередной раз дискредитировать военнослужащих ТЦК.

В ТЦК заявили, что люди обратились к правоохранителям с информацией о том, что за руль авто сел мужчина с алкогольным опьянением. Позже полицейские нашли его, но водитель отказался выходить и даже попытался скрыться.

«Водитель отказывался выполнять законное требование патрульных выйти из машины и пройти освидетельствование на состояние опьянения. Наоборот, мужчина пытался закрыться в транспортном средстве. На помощь патрульным пришли военнослужащие, которые совместными усилиями, с применением физической силы, достали его из машины. 40-летний водитель действительно имел признаки алкогольного опьянения», – написали в ТЦК.

Также в Сумском областном ТЦК и СП добавили, что командование решило провести служебное расследование по поводу этого события, во время которого будет дана оценка действиям военнослужащих.

В свою очередь, Патрульная полиция отметила, что 23 мая совместно с представителями ТЦК они проверяли военно-учетные документы на улице Леси Украинки. К ним поступило сообщение о водителе, который предположительно управляет автомобилем ЗАЗ Daewoo в состоянии алкогольного опьянения.

Патрульные обнаружили указанный автомобиль, за руль которого садился мужчина. Когда инспектор подошел к автомобилю, водитель начал движение. Требование инспектора остановиться водитель проигнорировал и поехал дальше. В нескольких сотнях метров его остановили, отметили в полиции.

«Водитель отказывался выполнять законное требование патрульных выйти из автомобиля и пройти осмотр состояния опьянения. Наоборот, мужчина пытался закрыться в транспортном средстве. На помощь патрульным пришли военнослужащие и совместными усилиями, с применением физической силы, достали его из автомобиля», — сообщили в Патрульной полиции.

Напомним, отныне если работники работают дистанционно или в отпуске, руководитель бизнеса должен будет отправить им повестки от ТЦК по почте и показать эти отправления ТЦК.

Кроме того, мы писали, что «ловить» уклонистов на улице вскоре будет ненужно - все будет отображаться в электронном реестре, а штрафы смогут выписать заочно.

Кабмин 10 мая утвердил Порядок ведения Единого государственного реестра призывников.

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