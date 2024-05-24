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У Сумах поліція і військові силою витягли чоловіка з авто: у ТЦК пояснили інцидент

19:14, 24 травня 2024
У ТЦК заявили, що причиною дій правоохоронців та військових став не процес мобілізації, а алкогольне сп'яніння водія.
У Сумах поліція і військові силою витягли чоловіка з авто: у ТЦК пояснили інцидент
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У п’ятницю, 24 травня, у соцмережах було опубліковано відео, на якому у місті Суми поліцейські та військовослужбовці силою витягли чоловіка з автомобіля.

Сумський обласний ТЦК та СП повідомив, що на відео присутні військовослужбовці міського ТЦК і СП, але події, відображені на відео, не пов'язані із заходами оповіщення, а заголовок під відео «полювання на ухильників у Сумах» не відповідає дійсності та був використаний заради хайпу, щоб у черговий раз дискредитувати військовослужбовців ТЦК.

У ТЦК заявили, що люди звернулися до правоохоронців з інформацією про те, що за кермо авто сів чоловік з алкогольним сп'янінням. Згодом поліцейські знайшли його, але водій відмовився виходити і навіть спробував втекти.

«Водій відмовлявся виконувати законну вимогу патрульних вийти з машини та пройти огляд на стан сп'яніння. Навпаки, чоловік намагався зачинитися в транспортному засобі. На допомогу патрульним прийшли військовослужбовці, які спільними зусиллями, із застосуванням фізичної сили, дістали його з машини. 40-річний водій дійсно мав ознаки алкогольного сп'яніння», - написали в ТЦК.

Також у Сумському обласному ТЦК і СП додали що командування вирішило провести службове розслідування з приводу цієї події, під час якого буде дана оцінка діям військовослужбовців.

У свою чергу Патрульна поліція зазначила, що 23 травня спільно із представниками ТЦК вони перевіряли військово-облікові документи на вулиці Лесі Українки. До них надійшло повідомлення про водія, який ймовірно керує автівкою ЗАЗ Daewoo у стані алкогольного сп'яніння.

Патрульні виявили вказане авто, за кермо якого саме сідав чоловік. Коли інспектор підійшов до автівки, водій почав рух. Вимогу інспектора зупинитися керманич проігнорував та поїхав далі. За кількасот метрів його зупинили, зазначили у поліції.

«Водій відмовлявся виконувати законну вимогу патрульних вийти з автівки та пройти огляд на стан сп'яніння. Навпаки, чоловік намагався зачинитися в транспортному засобі. На допомогу патрульним прийшли військовослужбовці, та спільними зусиллями, із застосуванням фізичної сили, дістали його з автівки», — повідомили у Патрульній поліції.

Нагадаємо, відтепер якщо працівники працюють дистанційно чи у відпустці, керівник бізнесу повинен буде відправити їм повістки від ТЦК поштою і показати ці відправлення ТЦК.

Крім того, ми писали, що «ловити» ухилянтів на вулиці незабаром буде непотрібно – все відображатиметься в електронному реєстрі, а штрафи зможуть виписати заочно.

Кабмін 10 травня затвердив Порядок ведення Єдиного державного реєстру призовників.

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