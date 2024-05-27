У Києві медсестра під різними приводами виманила у знайомого 260 000 гривень

Жінка просила гроші на «лікування» свої онкології, «оплати» операції батькові та навіть на його «похорон».

У Києві правоохоронці повідомили про підозру 27-річній медсестрі однієї з лікарень міста у шахрайстві, вчиненому повторно.

Як повідомила Київської міської прокуратури, підозрювана майже півроку під різними приводами просила гроші у колишнього колеги по роботі, з яким вона підтримувала дружні стосунки.

Спочатку жінка вигадала історію про лікування неіснуючої онкології. Тож просила гроші на ліки, платну палату, інтенсивну терапію. Згодом вона навіть надсилала повідомлення від імені своєї матері про те, що її донька начебто в комі і потрібні ще гроші. На цьому жінка не зупинилась, тож після “виходу з коми” їй потрібно було лікуватись за кордоном, тож вона знову звернулась по допомогу до знайомого.

Чоловік щоразу перераховував їй на картку від 500 до 15 000 гривень. Таким чином з вересня 2023 року по січень 2024 підозрювана видурила у нього 260 тисяч гривень, які обіцяла повернути після продажу нерухомості. Щоб допомогти колишній колезі, чоловік не лише витрачав власні гроші, а й брав кредити.

Таким чином за його гроші вона “вилікувала” онкологію собі, “пролікувала” дітей, матір, “оплатила” операцію батька. Коли історії про хвороби вже почали здаватись не переконливими, жінка не посоромилась попросити гроші на похорон батька, який навіть не здогадувався, що його спочатку довго лікували, а потім поховали.

Жінці загрожує покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років, або позбавлення волі на строк до трьох років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.