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В Киеве медсестра под разными предлогами выманила у знакомого 260 000 гривен

12:42, 27 мая 2024
Женщина просила деньги на «лечение своей онкологии», оплаты «операции отцу» и даже на его «похороны».
В Киеве медсестра под разными предлогами выманила у знакомого 260 000 гривен
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В Киеве правоохранители сообщили о подозрении 27-летней медсестре одной из больниц города в мошенничестве, совершенном повторно.

Как сообщила Киевской городской прокуратуре, подозреваемая почти полгода под разными предлогами просила деньги у бывшего коллеги по работе, с которой она поддерживала дружеские отношения.

Сначала женщина придумала историю о лечении несуществующей онкологии. Поэтому просила деньги на лекарства, платную палату, интенсивную терапию. Впоследствии она даже посылала сообщения от имени своей матери о том, что ее дочь вроде бы в коме и нужны еще деньги. На этом женщина не остановилась, поэтому после «выхода из комы» ей нужно было лечиться за границей, поэтому она снова обратилась за помощью к знакомому.

Мужчина каждый раз перечислял ей на карточку от 500 до 15 000 гривен. Таким образом с сентября 2023 года по январь 2024 года подозреваемая выманила у него 260 тысяч гривен, которые обещала вернуть после продажи недвижимости. Чтобы помочь бывшей коллеге, мужчина не только тратил собственные деньги, но и брал кредиты.

Таким образом, за его деньги она «вылечила» онкологию себе, «пролечила» детей, мать, «оплатила» операцию отца. Когда истории о болезнях уже начали казаться неубедительными, женщина не постеснялась попросить деньги на «похороны» отца, который даже не догадывался, что сначала долго лечили, а потом похоронили.

Женщине грозит наказание в виде ограничения свободы сроком до пяти лет, или лишение свободы сроком до трех лет.

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