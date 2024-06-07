Адвокат Бевза: Чи має місце вина, якщо контролюючий орган діє недобросовісно?

Адвокат Володимир Бевза актуалізував питання щодо вини у спорах щодо трансфертного ціноутворення й, зокрема, чи має місце вина, якщо контролюючий орган діє недобросовісно.

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На конференції «Концепція вини в податковому праві», котра відбулася у Києві 24 травня, адвокат Володимир Бевза актуалізував питання щодо вини у спорах щодо трансфертного ціноутворення й, зокрема, чи має місце вина, якщо контролюючий орган діє недобросовісно.

«Якщо Податковий Кодекс містить процесуальні норми, то, напевно, він є частиною адміністративної юстиції, адміністративного процесуального кодексу і, в такому разі, повинні застосовуватися обмеження, визначені ч. 4 ст. 3 КАС України. Коли встановлюються певні нові правила, обов’язки чи обмежуються права, тонемає дії закону в часі назад. - зазначив Бевза - Наприклад, у 2015 році змінилися строки давностідля трансфертного ціноутворення. Став строк давності 7 років. Податковий орган вважає, що він дійсно поширюється на 2013-14 роки. Але у 2013-2014 році ця норма не діяла. Ця норма, напевно, є процесуальною, хоча я не можу надати відповідь на це питання, але на нього необхідно надати остаточну відповідь – чи можуть поширюватися нові строки, які збільшують обов’язки, погіршують права платників податків в часі назад?» – наголосив Володимир Бевза.

За словами адвоката, в Україні з 1 січня 2021 року застосовані винні діяння, але на даний момент жодного роз’яснення не має щодо застосування винних правопорушень ретроактивно в часі назад до порушень, вчинених по 31 грудня 2020 року. При цьому податкові органи застосовують нові «винні» санкції стосовно дій, вчинених до 2021 року.

Наводячи ще один приклад недобросовісної поведінки контролюючих органів, Бевза зазначив про вибіркове застосування податковими органами в трансфертному ціноутворенні норм щодо Platts (пп. 14.1.269-270 ст. 14 Податкового кодексу), які регулюють зовсім інші відносини та приймались для оподаткування рентної плати за видобування корисних копалин, а не для визначення ціни в контрольованих операціях.

Окрім того, спікер констатував, що середній рівень юристів у податковій службі знаходиться на досить високому рівні.

«Це найпотужніша юридична служба серед усіх державних органів» - заявив Бевза.

Наостанок доповіді, юрист акцентував увагу на тому, що український бізнес все ще чекає обіцяної стабільності у правилах гри на ринку, ясності і чіткості в тлумаченні нормативних документів та поведінці контролюючих органів у чіткій відповідності до чинного законодавства.

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