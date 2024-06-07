Верховна Рада після вето Президента прибрала норму, якою пропонували звільняти людей за непред’явлення родичів, які лишилися на тимчасово окупованій території

Парламент врахував пропозиції Президента, який зазначив, що використане в законі формулювання «зв’язки з фізичними особами» не має правового визначення, а також не враховує, що працівник може не володіти інформацією про постійне місце проживання «фізичних осіб, з якими має зв’язки».

Верховна Рада врахувала вето Президента Володимира Зеленського і прийняла в цілому законопроект 7731 про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань.

Нагадаємо, спочатку 25 квітня парламент ухвалив даний законопроект як закон, доповнивши ч. 1 ст. 40 КЗпП новими підставами розірвання трудового договору роботодавцем. Новою підставою для звільнення було запропоновано ввести невиконання працівником правил поведінки на підприємстві, в установі, організації, зокрема ненадання працівниками інформації щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території. Тобто, пропонувалося звільняти працівників, які не повідомили про родичів чи близьких осіб, які лишилися на ТОТ.

Президент Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений депутатами закон.

Президент зазначив, що використане в законі формулювання «зв’язки з фізичними особами» не має правового визначення, а також не враховує, що працівник може не володіти інформацією про постійне місце проживання «фізичних осіб, з якими має зв’язки». Не визначено порядку використання, зберігання тощо такої інформації, наданої працівником. Крім того, в Україні з метою виявлення колабораційної діяльності, функціонує окрема система державних органів.

Отже, 4 червня, після того, як Верховна Рада повторно прийняла ці зміни з урахуванням вето, до КЗпП внесена норма, відповідно до якої складовою правил внутрішнього трудового розпорядку можуть бути правила поведінки на підприємстві, в установі, організації, які містять положення, зокрема, про зобов’язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також про умови роботи з конфіденційною інформацією. Встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та/або об’єктах чи операторах критичної інфраструктури є обов’язковим.

Відповідно, розголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, якщо це міститься у правилах поведінки, можуть стати підставою для звільнення працівника.

Автор: Наталя Мамченко

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