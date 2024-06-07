Практика судів
  1. Публікації
  2. / Законодавство

Верховна Рада після вето Президента прибрала норму, якою пропонували звільняти людей за непред’явлення родичів, які лишилися на тимчасово окупованій території

09:00, 7 червня 2024
Парламент врахував пропозиції Президента, який зазначив, що використане в законі формулювання «зв’язки з фізичними особами» не має правового визначення, а також не враховує, що працівник може не володіти інформацією про постійне місце проживання «фізичних осіб, з якими має зв’язки».
Верховна Рада після вето Президента прибрала норму, якою пропонували звільняти людей за непред’явлення родичів, які лишилися на тимчасово окупованій території
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховна Рада врахувала вето Президента Володимира Зеленського і прийняла в цілому законопроект 7731 про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо встановлення додаткових підстав розірвання трудового договору з ініціативи роботодавця та деяких інших питань.

Нагадаємо, спочатку 25 квітня парламент ухвалив даний законопроект як закон, доповнивши ч. 1 ст. 40 КЗпП новими підставами розірвання трудового договору роботодавцем. Новою підставою для звільнення було запропоновано ввести невиконання працівником правил поведінки на підприємстві, в установі, організації, зокрема ненадання працівниками інформації щодо наявних у них зв’язків з фізичними особами, місце постійного проживання (перебування, реєстрації) яких знаходиться на території держави-агресора або тимчасово окупованій території. Тобто, пропонувалося звільняти працівників, які не повідомили про родичів чи близьких осіб, які лишилися на ТОТ.

Президент Володимир Зеленський наклав вето на ухвалений депутатами закон.

Президент зазначив, що використане в законі формулювання «зв’язки з фізичними особами» не має правового визначення, а також не враховує, що працівник може не володіти інформацією про постійне місце проживання «фізичних осіб, з якими має зв’язки». Не визначено порядку використання, зберігання тощо такої інформації, наданої працівником. Крім того, в Україні з метою виявлення колабораційної діяльності, функціонує окрема система державних органів.

Отже, 4 червня, після того, як Верховна Рада повторно прийняла ці зміни з урахуванням вето, до КЗпП внесена норма, відповідно до якої складовою правил внутрішнього трудового розпорядку можуть бути правила поведінки на підприємстві, в установі, організації, які містять положення, зокрема, про зобов’язання працівників про нерозголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, а також про умови роботи з конфіденційною інформацією. Встановлення правил поведінки на підприємствах, в установах, організаціях, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, та/або об’єктах чи операторах критичної інфраструктури є обов’язковим.
Відповідно, розголошення інформації з обмеженим доступом, зокрема інформації, що становить державну чи комерційну таємницю, якщо це міститься у правилах поведінки, можуть стати підставою для звільнення працівника.

Автор: Наталя Мамченко 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада після вето Президента прибрала норму, якою пропонували звільняти людей за непред’явлення родичів, які лишилися на тимчасово окупованій території

Парламент врахував пропозиції Президента, який зазначив, що використане в законі формулювання «зв’язки з фізичними особами» не має правового визначення, а також не враховує, що працівник може не володіти інформацією про постійне місце проживання «фізичних осіб, з якими має зв’язки».

Право на звернення з апеляційною скаргою у деяких випадках також підлягає доведенню – Верховний Суд

Верховний Суд вказав на те, що право на звернення з апеляційною скаргою має лише учасник справи або інша особа, яка доведе вплив оскаржуваного судового рішення безпосередньо на її права.

Нова дипломатична посада Спецпредставника України і розширення підстав для звільнення дипломатів – Рада схвалила законопроект Президента

Спецпредставник для виконання окремих завдань у зовнішньополітичній сфері буде призначатися на посаду та звільнятися Президентом за поданням Міністра закордонних справ.

НАЗК назвало проблеми щодо конфлікту інтересів в роботі членів ВРП та ВККС і запропонувало змінити законодавство

За словами НАЗК, допускається ситуація, у якій заява члена ВРП чи ВККС про самовідвід у зв’язку з наявністю конфлікту інтересів не буде задоволена іншими членами ВРП чи ВККС, і такий член братиме участь у засіданні з питання, що становить для нього конфлікт інтересів.

Конкурс в апеляційні суди завершиться не раніше серпня 2025 року, але це ще не точно – ВККС

Кваліфікаційний іспит відбудеться влітку-восени 2024 року, а співбесіди розпочнуться у лютому 2025 року.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Сергій Фомін
    Сергій Фомін
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді