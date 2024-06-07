Верховная Рада после вето Президента убрала норму, которой предлагали увольнять людей за непредъявление родственников, оставшихся на временно оккупированной территории

Парламент учел предложения Президента, который отметил, что использованная в законе формулировка «связи с физическими лицами» не имеет правового определения, а также не учитывает, что работник может не владеть информацией о постоянном месте жительства «физических лиц, с которыми имеет связи».

Верховная Рада учла вето Президента Владимира Зеленского и приняла в целом законопроект 7731 о внесении изменений в Кодекс законов о труде Украины по установлению дополнительных оснований расторжения трудового договора по инициативе работодателя и других вопросов.

Напомним, сначала 25 апреля парламент принял данный законопроект как закон, дополнив ч. 1 ст. 40 КЗоТ новыми основаниями расторжения трудового договора работодателем. Новым основанием для увольнения было предложено ввести невыполнение работником правил поведения на предприятии, в учреждении, организации, в частности, непредоставление работниками информации относительно имеющихся у них связей с физическими лицами, место постоянного проживания (нахождения, регистрации) которых находится на территории государства-агрессора или временно оккупированной территории. То есть, предлагалось увольнять работников, которые не сообщили о родственниках или близких лицах, оставшихся на ВТО.

Президент Владимир Зеленский наложил вето на принятый депутатами закон.

Президент отметил, что использованная в законе формулировка «связи с физическими лицами» не имеет правового определения, а также не учитывает, что работник может не владеть информацией о постоянном месте жительства «физических лиц, с которыми он имеет связи». Не определен порядок использования, хранения и т.п. такой информации, предоставленной работником. Кроме того, в Украине с целью выявления коллаборационной деятельности функционирует отдельная система государственных органов.

Следовательно, 4 июня, после того, как Верховная Рада повторно приняла эти изменения с учетом вето, в КЗоТ внесена норма, согласно которой составной частью правил внутреннего трудового распорядка могут быть правила поведения на предприятии, в учреждении, организации, содержащие положения, в частности, об обязательствах работников о неразглашении информации с ограниченным доступом, в частности информации, составляющей государственную или коммерческую тайну, а также об условиях работы с конфиденциальной информацией. Установление правил поведения на предприятиях, учреждениях, организациях, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, и/или объектах или операторах критической инфраструктуры является обязательным.

Соответственно, разглашение информации с ограниченным доступом, в частности информации, составляющей государственную или коммерческую тайну, если это содержится в правилах поведения, могут стать основанием для увольнения работника.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.