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Чи надається додаткова відпустка жінці, чоловік якої вважається зниклим безвісті: роз’яснення

07:18, 22 червня 2024
Дежпраці пояснює, що одинокою матір'ю вважають матір, батько дитини якої визнаний безвісно відсутнім чи оголошений померлим, а дитина не усиновлена іншим чоловіком.
Чи надається додаткова відпустка жінці, чоловік якої вважається зниклим безвісті: роз’яснення
Фото: Depositphotos
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Державна служба з питань праці пояснює, чи надається додаткова відпустка жінці, чоловік якої вважається  вважається зниклим безвісті. 

Відповідно до закону «Про відпустки» одинокій матері, батьку дитини, який виховує їх без матері (у тому числі у разі тривалого перебування матері в лікувальному закладі), надається щорічно додаткова оплачувана відпустка тривалістю 10 календарних днів.

Одинока мати це мати, у актовому записі про народження дитини якої відомості про чоловіка як батька дитини внесені в установленому порядку за її вказівкою; мати дитини, батько якої помер, відповідно до рішення суду позбавлений батьківських прав, визнаний безвісно відсутнім або оголошений померлим, якщо ця дитина не була усиновлена іншим чоловіком.

Отже, така жінка має право на додаткову відпустку, як працівник, що має дітей.

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