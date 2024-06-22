Коли відкриють рух зі зʼїздами та заїздами на новий шляхопровід на Оболоні – у КМДА відповіли

На новому шляхопроводі на Оболоні та ділянці дороги біля нього тривають роботи. Відкрити рух зі зʼїздами та заїздами на шляхопровід столична влада планує до осені цього року. Про це пишуть у КМДА.
«Відкрити рух зі зʼїздами та заїздами на шляхопровід плануємо до осені цього року. Також триває ремонт ділянки проїжджої частини на вулиці Богатирській. Уже влаштували нижній шар асфальтобетонного покриття, встановили бортовий камінь (бордюр)», – повідомив мер Києва Віталій Кличко та додав, що роблять все, щоб завершити роботи якнайшвидше.
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