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Коли відкриють рух зі зʼїздами та заїздами на новий шляхопровід на Оболоні – у КМДА відповіли

07:00, 22 червня 2024
Відкрити рух зі зʼїздами та заїздами на шляхопровід столична влада планує до осені цього року.
Коли відкриють рух зі зʼїздами та заїздами на новий шляхопровід на Оболоні – у КМДА відповіли
Джерело фото: kyivcity.gov.ua
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На новому шляхопроводі на Оболоні та ділянці дороги біля нього тривають роботи. Відкрити рух зі зʼїздами та заїздами на шляхопровід столична влада планує до осені цього року. Про це пишуть у КМДА.

«Відкрити рух зі зʼїздами та заїздами на шляхопровід плануємо до осені цього року. Також триває ремонт ділянки проїжджої частини на вулиці Богатирській. Уже ⁠влаштували нижній шар асфальтобетонного покриття, встановили бортовий камінь (бордюр)», – повідомив мер Києва Віталій Кличко та додав, що роблять все, щоб завершити роботи якнайшвидше.

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