Коли відкриють рух зі зʼїздами та заїздами на новий шляхопровід на Оболоні – у КМДА відповіли

Відкрити рух зі зʼїздами та заїздами на шляхопровід столична влада планує до осені цього року.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

На новому шляхопроводі на Оболоні та ділянці дороги біля нього тривають роботи. Відкрити рух зі зʼїздами та заїздами на шляхопровід столична влада планує до осені цього року. Про це пишуть у КМДА.

«Відкрити рух зі зʼїздами та заїздами на шляхопровід плануємо до осені цього року. Також триває ремонт ділянки проїжджої частини на вулиці Богатирській. Уже ⁠влаштували нижній шар асфальтобетонного покриття, встановили бортовий камінь (бордюр)», – повідомив мер Києва Віталій Кличко та додав, що роблять все, щоб завершити роботи якнайшвидше.

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