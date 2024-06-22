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Когда откроют движение со съездами и заездами на новый путепровод на Оболони – в КГГА ответили

07:00, 22 июня 2024
Открыть движение со съездами и заездами на путепровод столичные власти планируют до осени этого года.
Когда откроют движение со съездами и заездами на новый путепровод на Оболони – в КГГА ответили
Источник фото: kyivcity.gov.ua
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На новом путепроводе на Оболони и участке дороги возле него продолжаются работы. Открыть движение со съездами и заездами на путепровод столичные власти планируют до осени этого года. Об этом пишут в КГГА.

«Открыть движение со съездами и заездами на путепровод планируем к осени этого года. Также идет ремонт участка проезжей части на улице Богатырской. Уже устроили нижний слой асфальтобетонного покрытия, установили бортовой камень (бордюр)», – сообщил мэр Киева Виталий Кличко и добавил, что делают все, чтобы завершить работы как можно быстрее.

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