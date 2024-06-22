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Предоставляется ли дополнительный отпуск женщине, муж которой считается пропавшим без вести: разъяснение

07:18, 22 июня 2024
Гоструда объясняет, что одинокой матерью считают мать, отец ребенка которой признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим, а ребенок не усыновлен другим мужчиной.
Предоставляется ли дополнительный отпуск женщине, муж которой считается пропавшим без вести: разъяснение
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Государственная служба по вопросам труда объясняет, предоставляется ли дополнительный отпуск женщине, мужчина которой считается пропавшим без вести.

Согласно закону «Об отпусках» одинокой матери, отцу ребенка, воспитывающего их без матери (в том числе в случае длительного пребывания матери в лечебном учреждении), предоставляется ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 10 календарных дней.

Одинокая мать это мать, в актовой записи о рождении ребенка которой сведения о муже как отце ребенка внесены в установленном порядке по его указанию; мать ребенка, отец которого умер, согласно решению суда лишен родительских прав, признан безвестно отсутствующим или объявлен умершим, если этот ребенок не был усыновлен другим мужчиной.

Следовательно, такая женщина имеет право на дополнительный отпуск как работник, имеющий детей.

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