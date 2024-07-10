Намагався переправити 10 військовозобов’язаних до Молдови за 37 тисяч гривень: підозрюють чоловіка

Уродженець Донеччини, який є ВПО, зобов’язався сприяти незаконному перетину через кордон 10-ти чоловіків призовного віку поза пунктами пропуску на територію Молдови.

Уродженця Донеччини підозрюють у незаконному переправленні призовників через державний кордон за 37 тисяч гривень. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

«Повідомлено про підозру громадянину у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України, надання транспортних засобів, вчиненому щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 46-річний уродженець Донеччини, який є внутрішньо переміщеною особою і тимчасово мешкає на Хмельниччині, зобов’язався сприяти незаконному перетину через державний кордон 10-ти громадянам України призовного віку поза пунктами пропуску на територію Республіки Молдова. Вартість послуги становила 37 тисяч гривень.

Підозрюваний, залучивши ще одного водія, зобов’язався на автомобілях провезти призовників повз встановлені застави та блокпости у прикордонній зоні до визначеного місця для пішого перетину кордону.

Громадянина затримано у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, під час руху в напрямку державного кордону.

Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та конфіскацією майна.

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