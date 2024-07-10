Практика судів
  1. В Україні

Намагався переправити 10 військовозобов’язаних до Молдови за 37 тисяч гривень: підозрюють чоловіка

23:12, 10 липня 2024
Уродженець Донеччини, який є ВПО, зобов’язався сприяти незаконному перетину через кордон 10-ти чоловіків призовного віку поза пунктами пропуску на територію Молдови.
Намагався переправити 10 військовозобов’язаних до Молдови за 37 тисяч гривень: підозрюють чоловіка
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Уродженця Донеччини підозрюють у незаконному переправленні призовників через державний кордон за 37 тисяч гривень. Про це повідомляє Вінницька обласна прокуратура.

«Повідомлено про підозру громадянину у сприянні незаконному переправленні осіб через державний кордон України, надання транспортних засобів, вчиненому щодо кількох осіб, за попередньою змовою групою осіб, з корисливих мотивів (ч. 3 ст. 332 КК України)», — йдеться у повідомленні.

За даними слідства, 46-річний уродженець Донеччини, який є внутрішньо переміщеною особою і тимчасово мешкає на Хмельниччині, зобов’язався сприяти незаконному перетину через державний кордон 10-ти громадянам України призовного віку поза пунктами пропуску на територію Республіки Молдова. Вартість послуги становила 37 тисяч гривень.

Підозрюваний, залучивши ще одного водія, зобов’язався на автомобілях провезти призовників повз встановлені застави та блокпости у прикордонній зоні до визначеного місця для пішого перетину кордону.

Громадянина затримано у порядку, передбаченому ст. 208 КПК України, під час руху в напрямку державного кордону.

Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою з визначенням застави в розмірі 40 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 9 років з трирічним позбавленням права обіймати певні посади чи займатись певною діяльністю та конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Тривалість робіт при температурі понад +28°С не повинна перевищувати 4-5 годин – Галина Третьякова з посиланням на Держпраці

Голова Комітету ВР Галина Третьякова з посиланням на Держпраці нагадала, що тривалість робіт при температурі понад +28°С не повинна перевищувати 4-5 годин.

Рахункова палата рекомендує визначити поняття доброчесності судді у законі і скоротити строки розгляду скарг на суддів

Як зазначає Рахункова палата, присутній на засіданні очільник ВРП Григорій Усик підтвердив наявність виявлених Рахунковою палатою недоліків та зауважив, що аудит буде корисним і для вдосконалення роботи ВРП, і для держави в цілому.

Адвокат ознайомився з матеріалами кримінального провадження, а засуджений – ні: Верховний Суд пояснив, чи буде це вважатися належним ознайомленням

Верховний Суд пояснив, чи вважається належним ознайомленням з матеріалами провадження ознайомлення з ними лише адвоката і неознайомлення з ними самого засудженого.

Верховний Суд: Для отримання статусу члена сім’ї загиблого військовослужбовця, який помер внаслідок одержаного під час служби захворювання, необхідно встановити пов’язаність захворювання з перебуванням на фронті

Для отримання статусу «члена сім’ї загиблого» військовослужбовця який помер внаслідок захворювання, одержаного в період проходження військової служби, необхідною умовою є встановлена пов’язаність захворювання померлого військовослужбовця з перебуванням на фронті або одержанням захворювання в період проходження військової служби – Верховний Суд.

Громадським організаціям, які отримують іноземні гранти, не сподобалася публікація наказу Держсекретаря КМУ про те, що їх можуть забронювати на 100%

Наказ про бронювання громадських організацій, що отримують іноземні гранти, існує, але очільники цих ГО стверджують, що не скористалися цим в повній мірі.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Юрій Слива
    Юрій Слива
    суддя Київського апеляційного суду
  • Анна Майбоженко
    Анна Майбоженко
    суддя Оболонського районного суду міста Києва