Пытался переправить 10 военнообязанных в Молдову за 37 тысяч гривен: подозревают мужчину

Уроженец Донецкой области, который является ВПЛ, обязался содействовать незаконному пересечению через границу 10-ти мужчин призывного возраста вне пунктов пропуска на территорию Молдовы.

Уроженца Донецкой области подозревают в незаконной переправке призывников через государственную границу за 37 тысяч гривен. Об этом сообщает Винницкая областная прокуратура.

«Сообщено о подозрении гражданину в содействии незаконной переправке лиц через государственную границу Украины, предоставлении транспортных средств, совершенном в отношении нескольких лиц, по предварительному сговору группой лиц, по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 УК Украины)», — говорится в сообщении.

По данным следствия, 46-летний уроженец Донецкой области, который является внутренне перемещенным лицом и временно проживает в Хмельницкой области, обязался содействовать незаконному пересечению через государственную границу 10 гражданам Украины призывного возраста вне пунктов пропуска на территорию Республики Молдова. Стоимость услуги составила 37 тысяч гривен.

Подозреваемый, привлекая еще одного водителя, обязался на автомобилях провезти призывников мимо установленных залогов и блокпостов в пограничной зоне до определенного места для пешего пересечения границы.

Гражданин задержан в порядке, предусмотренном ст. 208 УПК Украины, во время движения в направлении государственной границы.

Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с определением залога в размере 40 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Такое преступление карается лишением свободы сроком от 7 до 9 лет с трехлетним лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью и конфискацией имущества.

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