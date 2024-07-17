На Буковині водій мікроавтобуса у спеціальному схованку намагався вивезти за кордон ухилянта, відео

Ухилянт заплатив чоловіку за «трансфер» до Румунії 13 тисяч євро.

Західне регіональне управління Держприкордонслужби повідомило, що у ніші для багажу під заднім сидінням мікроавтобуса прикордонники виявили чоловіка, який намагався уникнути прикордонного контролю.

Там зазначається, що мешканець міста Чернівці, який здійснює міжнародні пасажирські перевезення між Україною та Румунією, мав намір незаконно вивезти з України чоловіка.

Водій, як зазвичай, прямував до Румунії за кермом пасажирського мікроавтобуса. Під час перевірки транспортного засобу прикордонники виявили чоловіка, захованого в багажній ніші.

«Як з’ясувалося, незаконний пасажир є жителем Кривого Рогу та за доставку до Румунії без прикордонно-митного оформлення заплатив водію 13 тисяч євро. Також прикордонники встановили ще двох осіб, причетних до протиправної схеми», - сказано у повідомленні.

Відносно чоловіка, який намагався незаконно залишити країну, складені матеріали про адміністративне правопорушення.

Водія затримано в порядку статті 208 КПК України. Розпочате кримінальне провадження за організацію незаконного переправляння осіб через кордон (ст 332 Кримінального кодексу України). Мікроавтобус вилучили.

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