На Київщині негода пошкодила енергомережі, діють аварійні відключень світла

Від негоди найбільше постраждали Бучанський та Вишгородський райони.

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Через негоду у кількох громадах Київської області було пошкоджено енергетичні мережі, що призвело до аварійних відключень електропостачання. Про це повідомили в ДТЕК.

Згідно з даними ДТЕК, найбільше від стихії постраждали Бучанський та Вишгородський райони. Через сильні вітри та дощі було пошкоджено енергомережу, що спричинило аварійні відключення електроенергії.

На місцях вже працюють енергетики ДТЕК, які займаються ліквідацією наслідків аварій.

І за прогнозами синоптиків, завтра також очікується гроза.

«Будемо працювати до повного повернення світла в усі домівки області», – йдеться у повідомленні.

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