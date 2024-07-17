На Киевщине непогода повредила энергосети, действуют аварийные отключения света

От непогоды больше всего пострадали Бучанский и Вышгородский районы.

Источник фото: ukrinform

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Из-за непогоды в нескольких громадах Киевской области были повреждены энергетические сети, что привело к аварийным отключениям электроснабжения. Об этом сообщили в ДТЭК.

Согласно данным ДТЭК, больше всего от стихии пострадали Бучанский и Вышгородский районы. Из-за сильных ветров и дождей была повреждена энергосеть, что повлекло аварийные отключения электроэнергии.

На местах уже работают энергетики ДТЭК, которые занимаются ликвидацией последствий аварий.

И по прогнозам синоптиков, завтра также ожидается гроза.

«Будем работать до полного возвращения света во все дома области», - говорится в сообщении.

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