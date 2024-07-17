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На Вінниччині іноземець намагався допомогти ухилянтам потрапити за кордон, відео

22:55, 17 липня 2024
Іноземець планував доставити пасажирів на околицю одного з сіл прикордоння, де вони мали б пішки незаконно перетнути кордон.
На Вінниччині іноземець намагався допомогти ухилянтам потрапити за кордон, відео
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Південне регіональне управління Держприкордонслужби України повідомило, що прикордонники припинили спробу незаконного перетину державного кордону групою осіб.

Зазначається, що на автошляху у напрямку кордону з Придністровським регіоном Молдови вартові кордону зупинили легковий автомобіль. У ньому, крім водія перебувало 4 пасажирів – мешканці Одеської та Чернігівської областей.

Незаконний трансфер до державного кордону здійснював 38-річний громадянин іноземної держави. Він, використовуючи об’їзні шляхи, планував доставити пасажирів на околицю одного з сіл прикордоння, де вони мали б пішки незаконно перетнути кордон. Чоловіки скористалися послугами інтернет-каналу, через який завчасно отримували інструкції про маршрут, час і місце збору групи.

«Усі порушники затримані в адміністративному порядку за ст.204-2 КУпАП «Незаконне перетинання або спроба незаконного перетинання державного кордону України», - заявили прикордонники.

Іноземцю слідчим Нацполіції повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ст. 332 ККУ «Незаконне переправлення осіб через ДКУ».

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