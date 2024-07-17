В Винницкой области иностранец пытался помочь уклонистам попасть за границу, видео

Иностранец планировал доставить пассажиров на окраину одного из сел приграничных районов, где они должны были пешком незаконно пересечь границу.

Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины сообщило, что пограничники пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы группой лиц.

Отмечается, что на автодороге в направлении границы с Приднестровским регионом Молдовы стражи границы остановили легковой автомобиль. В нем, кроме водителя, находились 4 пассажира – жители Одесской и Черниговской областей.

Незаконный трансфер на государственную границу осуществлял 38-летний гражданин иностранного государства. Он, используя объездные пути, планировал доставить пассажиров на окраину одного из сел приграничья, где они должны пешком незаконно пересечь границу. Мужчины воспользовались услугами интернет-канала, через который заранее получали инструкции о маршруте, времени и месте сбора группы.

«Все нарушители задержаны в административном порядке по ст.204-2 КУоАП «Незаконное пересечение или попытка незаконного пересечения государственной границы Украины», - заявили пограничники.

Иностранцу следователям Нацполиции сообщено о подозрении в совершении преступления по ст. 332 УКУ «Незаконная переправка лиц через ГКУ».

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