В Мирнограде из-под завалов разрушенного дома спасатели достали кота, фото

Перед обстрелом с помощью мяуканья пушистик спас жизнь своей хозяйке.

В Донецкой области в городе Мирноград спасатели достали кота из-под завалов дома, в который попала российская ракета. Об этом сообщает Министерство внутренних дел.

Указывается, что перед обстрелом с помощью мяуканья он спас жизнь своей хозяйке.

Женщина рассказала, что за несколько минут до обстрела кот начал громко мяукать и настойчиво звать ее в другую комнату.

Именно эту часть квартиры ракета не разрушила.

Спасатели получили животное во время поисковых работ. Кот просидел под завалами почти сутки. К счастью, он остался невредимым.

Спасатели передали четвероногую владелице.

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