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На Буковине водитель микроавтобуса в специальном тайнике пытался вывезти за границу уклониста, видео

22:18, 17 июля 2024
Уклонист заплатил мужчине за «трансфер» в Румынию 13 тысяч евро.
На Буковине водитель микроавтобуса в специальном тайнике пытался вывезти за границу уклониста, видео
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Западное региональное управление Госпогранслужбы сообщило, что в нише для багажа под задним сиденьем микроавтобуса пограничники обнаружили мужчину, пытавшегося избежать пограничного контроля.

Там отмечается, что житель города Черновцы, осуществляющего международные пассажирские перевозки между Украиной и Румынией, намеревался незаконно вывезти из Украины мужчину.

Водитель, как обычно, направлялся в Румынию за рулем пассажирского микроавтобуса. В ходе проверки транспортного средства пограничники обнаружили мужчину, спрятанного в багажной нише.

«Как выяснилось, незаконный пассажир является жителем Кривого Рога и за доставку в Румынию без погранично-таможенного оформления заплатил водителю 13 тысяч евро. Также пограничники установили еще двух человек, причастных к противоправной схеме», - говорится в сообщении.

В отношении мужчины, пытавшегося незаконно покинуть страну, составлены материалы об административном правонарушении.

Водитель задержан в порядке статьи 208 УПК Украины. Возбуждено уголовное производство за организацию незаконной переправки лиц через границу (ст 332 Уголовного кодекса Украины). Микроавтобус изъяли.

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