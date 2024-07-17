Лишение родительских прав не освобождает от уплаты алиментов

Согласно Семейному кодексу Украины, лишение родительских прав является крайней мерой воздействия на нерадивых родителей, которые не выполняют свои обязанности в отношении детей, что может привести к вреду их физическому и психическому здоровью, развитию и воспитанию. Об этом напоминает Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции.
Согласно информации из Семейного кодекса Украины, лишение родительских прав может иметь место в таких случаях:
Согласно Семейному кодексу Украины, суд при удовлетворении иска о лишении родительских прав также принимает решение о взыскании алиментов на ребенка. Размер алиментов определяется таким образом, чтобы обеспечить необходимость и достаточность для гармоничного развития ребенка.
Согласно части второй статьи 182 Семейного кодекса Украины, минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. В частности, на начало 2024 года прожиточный минимум составляет:
И с января 2024 года минимальный гарантированный размер алиментов составляет:
Прекращение алиментных обязательств возможно на общих основаниях, предусмотренных семейным законодательством. В первую очередь, после достижения ребенком 18 лет.
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