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Лишение родительских прав не освобождает от уплаты алиментов

20:45, 17 июля 2024
Минимальный гарантированный размер алиментов составляет 1 281,5 гривен.
Лишение родительских прав не освобождает от уплаты алиментов
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Согласно Семейному кодексу Украины, лишение родительских прав является крайней мерой воздействия на нерадивых родителей, которые не выполняют свои обязанности в отношении детей, что может привести к вреду их физическому и психическому здоровью, развитию и воспитанию. Об этом напоминает Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции.

Согласно информации из Семейного кодекса Украины, лишение родительских прав может иметь место в таких случаях:

  • жестокое обращение с ребенком;
  • хронический алкоголизм или наркомания;
  • злоупотребление родительскими правами;
  • отказ забрать ребенка из роддома, другого учреждения здравоохранения или воспитательного учреждения без уважительной причины;
  • безосновательный отказ от предоставления ребенку материальной помощи;
  • другие обстоятельства, которые представляют угрозу для жизни или здоровья ребенка.

Согласно Семейному кодексу Украины, суд при удовлетворении иска о лишении родительских прав также принимает решение о взыскании алиментов на ребенка. Размер алиментов определяется таким образом, чтобы обеспечить необходимость и достаточность для гармоничного развития ребенка.

Согласно части второй статьи 182 Семейного кодекса Украины, минимальный гарантированный размер алиментов на одного ребенка не может быть меньше, чем 50% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста. В частности, на начало 2024 года прожиточный минимум составляет:

  • для детей до 6 лет - 2,563 гривен;
  • для детей от 6 до 18 лет - 3,196 гривен.

И с января 2024 года минимальный гарантированный размер алиментов составляет:

  • для детей до 6 лет - 1 281,5 грн;
  • для детей от 6 до 18 лет - 1 598 грн.

Прекращение алиментных обязательств возможно на общих основаниях, предусмотренных семейным законодательством. В первую очередь, после достижения ребенком 18 лет.

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