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Позбавлення батьківських прав не звільняє від сплати аліментів

20:45, 17 липня 2024
Мінімальний гарантований розмір аліментів становить 1 281,5 гривень.
Позбавлення батьківських прав не звільняє від сплати аліментів
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Згідно з Сімейним кодексом України, позбавлення батьківських прав є крайньою мірою впливу на недбайливих батьків, які не виконують свої обов'язки стосовно дітей, що може призвести до шкоди їх фізичному та психічному здоров'ю, розвитку та вихованню. Про це нагадує Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.

Згідно з інформацією з Сімейного кодексу України, позбавлення батьківських прав може мати місце у таких випадках:

  • жорстоке поводження з дитиною;
  • хронічний алкоголізм або наркоманія;
  • зловживання батьківськими правами;
  • відмова забрати дитину з пологового будинку, іншого закладу охорони здоров'я або виховного закладу без поважної причини;
  • безпідставна відмова від надання дитині матеріальної допомоги;
  • інші обставини, які становлять загрозу для життя або здоров'я дитини.

Відповідно до Сімейного кодексу України, суд при задоволенні позову щодо позбавлення батьківських прав також приймає рішення про стягнення аліментів на дитину. Розмір аліментів визначається таким чином, щоб забезпечити необхідність і достатність для гармонійного розвитку дитини.

Згідно з частиною другою статті 182 Сімейного кодексу України, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Зокрема, на початок 2024 року прожитковий мінімум становить:

  • для дітей до 6 років — 2,563 гривень;
  • для дітей від 6 до 18 років — 3,196 гривень.

І з січня 2024 року мінімальний гарантований розмір аліментів становить:

  • для дітей до 6 років — 1 281,5 грн;
  • для дітей від 6 до 18 років — 1 598 грн.

Припинення аліментних зобов’язань можливе на загальних підставах, передбачених сімейним законодавством. В першу чергу, після досягнення дитиною 18 років.

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