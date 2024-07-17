Позбавлення батьківських прав не звільняє від сплати аліментів

Згідно з Сімейним кодексом України, позбавлення батьківських прав є крайньою мірою впливу на недбайливих батьків, які не виконують свої обов'язки стосовно дітей, що може призвести до шкоди їх фізичному та психічному здоров'ю, розвитку та вихованню. Про це нагадує Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції.
Згідно з інформацією з Сімейного кодексу України, позбавлення батьківських прав може мати місце у таких випадках:
Відповідно до Сімейного кодексу України, суд при задоволенні позову щодо позбавлення батьківських прав також приймає рішення про стягнення аліментів на дитину. Розмір аліментів визначається таким чином, щоб забезпечити необхідність і достатність для гармонійного розвитку дитини.
Згідно з частиною другою статті 182 Сімейного кодексу України, мінімальний гарантований розмір аліментів на одну дитину не може бути меншим, ніж 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку. Зокрема, на початок 2024 року прожитковий мінімум становить:
І з січня 2024 року мінімальний гарантований розмір аліментів становить:
Припинення аліментних зобов’язань можливе на загальних підставах, передбачених сімейним законодавством. В першу чергу, після досягнення дитиною 18 років.
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