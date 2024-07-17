Убытки на 350 000 грн при покупке генератора: в Киевской области будут судить экс-начальника КП

Экс-начальник коммунального предприятия предстанет перед судом из-за закупки генератора с убытком более 350 тыс. грн.

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В Киевской области правоохранители направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего начальника коммунального предприятия в Бориспольском районе. Ему инкриминирована служебная халатность.

Как сообщила Киевская областная прокуратура, предприятие заключило договор с обществом на приобретение источника резервного энергопитания для обеспечения работы водно-канализационного хозяйства.

Не проверив обоснование стоимости генератора, обвиняемый подписал настоящий договор.

На его основании подрядчику перечислено более 350 тыс. грн лишних бюджетных средств, чем нанесен ущерб местному бюджету.

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