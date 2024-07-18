Контрабанда техники Apple на 14 млн гривен: суд снял обвинения с заместителя начальника таможенного поста

Суд в Закарпатье не подтвердил причастность заместителя таможенного поста к контрабанде iPhone на 14 миллионов гривен.

Суд в Закарпатской области оправдал заместителя начальника таможенного поста «Лужанка», которого обвиняли в служебной халатности, приведшей к серьезным последствиям. В приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, указано, что суд не установил прямой связи между прибытием партии iPhone на 14 миллионов гривен и заездом Mercedes-Benz Sprinter на территорию Украины всего через 10 минут после этого.

Инцидент произошел 30 июня 2022 года, когда Mercedes-Benz Sprinter прибыл в пункт пропуска «Лужанка» из Венгрии в 18:30. После прохождения таможенного контроля в 18:43 в нем было обнаружено более 2,5 тысячи телефонов, часов и ноутбуков Apple на сумму 14 миллионов гривен. Полиция остановила машину и нашла контрабанду.

В суде прокуратура требовала взыскать эту сумму с заместителя начальника таможенного поста, однако обвиняемый отверг обвинения, утверждая, что не имеет отношения к оформлению микроавтобуса. Суд не смог установить, совпадает ли номерной знак транспортного средства, которое ввозило контрабанду, с тем, который остановила полиция. Согласно приговору суда, не было достаточных доказательств прямой связи между действиями обвиняемого и обнаруженной контрабандой.

Суд оправдал обвиняемого и оставил без рассмотрения иск Закарпатской областной прокуратуры о взыскании с него 14 миллионов гривен в пользу Государственной таможенной службы в качестве компенсации нанесенного ущерба.

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