Практика судов
  1. В Украине

Контрабанда техники Apple на 14 млн гривен: суд снял обвинения с заместителя начальника таможенного поста

08:30, 18 июля 2024
Суд в Закарпатье не подтвердил причастность заместителя таможенного поста к контрабанде iPhone на 14 миллионов гривен.
Контрабанда техники Apple на 14 млн гривен: суд снял обвинения с заместителя начальника таможенного поста
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Суд в Закарпатской области оправдал заместителя начальника таможенного поста «Лужанка», которого обвиняли в служебной халатности, приведшей к серьезным последствиям. В приговоре, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, указано, что суд не установил прямой связи между прибытием партии iPhone на 14 миллионов гривен и заездом Mercedes-Benz Sprinter на территорию Украины всего через 10 минут после этого.

Инцидент произошел 30 июня 2022 года, когда Mercedes-Benz Sprinter прибыл в пункт пропуска «Лужанка» из Венгрии в 18:30. После прохождения таможенного контроля в 18:43 в нем было обнаружено более 2,5 тысячи телефонов, часов и ноутбуков Apple на сумму 14 миллионов гривен. Полиция остановила машину и нашла контрабанду.

В суде прокуратура требовала взыскать эту сумму с заместителя начальника таможенного поста, однако обвиняемый отверг обвинения, утверждая, что не имеет отношения к оформлению микроавтобуса. Суд не смог установить, совпадает ли номерной знак транспортного средства, которое ввозило контрабанду, с тем, который остановила полиция. Согласно приговору суда, не было достаточных доказательств прямой связи между действиями обвиняемого и обнаруженной контрабандой.

Суд оправдал обвиняемого и оставил без рассмотрения иск Закарпатской областной прокуратуры о взыскании с него 14 миллионов гривен в пользу Государственной таможенной службы в качестве компенсации нанесенного ущерба.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ

Лента новостей

Блоги
Публикации
Заключение соглашений о признании виновности для разоблачения более высокопоставленных коррупционеров – Рада рассмотрит законопроект Кабмина

В Уголовном кодексе предусматривают, что при разоблачении подозреваемым или обвиняемым другого лица в совершении коррупционного правонарушения суд может принять решение об утверждении соглашения о признании виновности.

Верховный Суд высказался по поводу применения административным судом доктрины venire contra factum proprium – запрета противоречивого поведения

Верховный Суд указал на недопустимость противоречивого (непоследовательного) поведения в публично-правовых отношениях.

Служба судебной охраны разваливается из-за усиленной мобилизации: как и почему возник кризис

ТЦК терроризирует судебных охранников, сотни сотрудников Судебной охраны увольняются, а суды остаются без охраны.

Нужно ли лицам с инвалидностью при пересечении границы с Резерв+ иметь отметку об отсрочке или достаточно бумажных документов – ответ Пограничной службы

В электронном военно-учетном документе в Резерв+ содержатся поля «отсрочка» и «тип отсрочки» – пропустят ли лицо с инвалидностью через границу, если эти поля в Резерв+ не заполнены.

При принятии решения об обеспечении иска суд должен учитывать влияние такой меры на общегосударственные интересы – Верховный Суд

Обязательность оценки судом влияния обеспечения иска на общественные интересы – позиция Верховного Суда.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Ответственности за нарушение правил военного учета не избежать – эфир на Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва