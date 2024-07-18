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Контрабанда техніки Apple на 14 млн гривень: суд зняв обвинувачення з заступника начальника митного поста

08:30, 18 липня 2024
Суд у Закарпатті не підтвердив причетність заступника митного поста до контрабанди iPhone на 14 мільйонів гривень.
Контрабанда техніки Apple на 14 млн гривень: суд зняв обвинувачення з заступника начальника митного поста
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Суд у Закарпатській області виправдав заступника начальника митного поста «Лужанка», якого звинувачували у службовій недбалості, що призвела до серйозних наслідків. У вироку, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, зазначено, що суд не встановив прямого зв’язку між прибуттям партії iPhone на 14 мільйонів гривень і заїздом Mercedes-Benz Sprinter на територію України всього через 10 хвилин після цього.

Інцидент стався 30 червня 2022 року, коли Mercedes-Benz Sprinter прибув до пункту пропуску «Лужанка» з Угорщини о 18:30. Після проходження митного контролю о 18:43 в ньому було виявлено понад 2,5 тисячі телефонів, годинників та ноутбуків Apple на суму 14 мільйонів гривень. Поліція зупинила автівку та знайшла контрабанду.

У суді прокуратура вимагала стягнути цю суму з заступника начальника митного поста, однак обвинувачений відкинув звинувачення, стверджуючи, що не має стосунку до оформлення мікроавтобуса. Суд не зміг встановити, чи збігається номерний знак транспортного засобу, що ввіз контрабанду, із тим, який зупинила поліція. Відповідно до вироку суду, не було достатніх доказів прямого зв’язку між діями обвинуваченого та виявленою контрабандою.

Суд виправдав обвинуваченого та залишив без розгляду позов Закарпатської обласної прокуратури щодо стягнення з нього 14 мільйонів гривень на користь Державної митної служби як компенсацію завданих збитків.

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