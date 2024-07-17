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Збитки на 350 000 грн під час купівлі генератора: на Київщині судитимуть ексначальника КП

22:37, 17 липня 2024
Ексначальник комунального підприємства постане перед судом через закупівлю генератора зі збитками понад 350 тис. грн.
Збитки на 350 000 грн під час купівлі генератора: на Київщині судитимуть ексначальника КП
Фото ілюстративне
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На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника комунального підприємства в Бориспільському районі. Йому інкриміновано службову недбалість.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, підприємство уклало договір з товариством на придбання джерела резервного енергоживлення для забезпечення роботи водно-каналізаційного господарства.

Не перевіривши обґрунтування вартості генератора, обвинувачений підписав цей договір.

На його підставі підряднику перераховано понад 350 тис. грн зайвих бюджетних коштів, чим спричинено збитки місцевому бюджету.

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