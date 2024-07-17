Збитки на 350 000 грн під час купівлі генератора: на Київщині судитимуть ексначальника КП

Ексначальник комунального підприємства постане перед судом через закупівлю генератора зі збитками понад 350 тис. грн.

Фото ілюстративне

На Київщині правоохоронці скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього начальника комунального підприємства в Бориспільському районі. Йому інкриміновано службову недбалість.

Як повідомила Київська обласна прокуратура, підприємство уклало договір з товариством на придбання джерела резервного енергоживлення для забезпечення роботи водно-каналізаційного господарства.

Не перевіривши обґрунтування вартості генератора, обвинувачений підписав цей договір.

На його підставі підряднику перераховано понад 350 тис. грн зайвих бюджетних коштів, чим спричинено збитки місцевому бюджету.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.