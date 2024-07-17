Практика судів
  1. В Україні

У Мирнограді з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали кота, фото

23:35, 17 липня 2024
Перед обстрілом за допомогою нявкання пухнастик врятував життя своїй господарці.
У Мирнограді з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали кота, фото
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Донеччині у місті Мирноград рятувальники дістали кота з-під завалів будинку, в який влучила російська ракета. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Вказується, що перед обстрілом за допомогою нявкання він врятував життя своїй господарці.

Жінка розповіла, що за кілька хвилин до обстрілу кіт почав голосно нявкати та наполегливо кликати її в іншу кімнату.

Саме цю частину квартири ракета не зруйнувала.

Рятувальники дістали тварину під час пошукових робіт. Кіт просидів під завалами майже добу. На щастя, він залишився неушкодженим.

Рятувальники передали чотирилапого власниці.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Єврокомісія схвалила виділення Україні майже 4,2 млрд євро за виконання реформ, зокрема прийняття закону про реформу БЕБ

Україна зможе отримати у вересні майже 4,2 млрд євро за виконання реформ за Планом Ukraine Facility.

Електронне бронювання тепер доступне через портал Дія – Юлія Свириденко

На порталі Дія запустили електронне бронювання.

«Потяг стій, раз два» - член Комітету з нацбезпеки Олександр Федієнко прокоментував рішення Держспецзв'язку, яким мобільних операторів зобов’язали забезпечити 10 годин роботи мережі без світла

У розпорядженні відсутні пропозиції щодо ремонтних бригад, які повинні це робити, і пропозиції щодо 100% бронювання технічного персоналу.

Курс долара та євро досяг нового історичного максимуму

Курс долара в обмінниках столиці склав 41,9 грн за долар, а євро – 45,9 грн.

Вартість газованої води зросте у 2,5 рази – Комітет рекомендував прийняти законопроект про акцизний податок на води

Згідно розрахунку Мінекономіки ціна на напої зросте приблизно 2,5 рази – у Комітеті стверджують, що йдеться про здоров’я громадян.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Ірина Булгакова
    Ірина Булгакова
    суддя Верховного Суду у Касаційному господарському суді
  • Тетяна Войтенко
    Тетяна Войтенко
    суддя Подільського районного суду міста Києва