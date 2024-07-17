У Мирнограді з-під завалів зруйнованого будинку рятувальники дістали кота, фото

Перед обстрілом за допомогою нявкання пухнастик врятував життя своїй господарці.

На Донеччині у місті Мирноград рятувальники дістали кота з-під завалів будинку, в який влучила російська ракета. Про це повідомляє Міністерство внутрішніх справ.

Вказується, що перед обстрілом за допомогою нявкання він врятував життя своїй господарці.

Жінка розповіла, що за кілька хвилин до обстрілу кіт почав голосно нявкати та наполегливо кликати її в іншу кімнату.

Саме цю частину квартири ракета не зруйнувала.

Рятувальники дістали тварину під час пошукових робіт. Кіт просидів під завалами майже добу. На щастя, він залишився неушкодженим.

Рятувальники передали чотирилапого власниці.

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